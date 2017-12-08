Йорг Шлинкхайдер: в автоиндустрии требуются все более специфические сотрудники

Так, необходимость дать автомобилю возможность определять то, что происходит вокруг него, привела в индустрию лучших специалистов по компьютерному зрению. От автономного транспорта требуется классифицировать, определять и оценивать объекты, поэтому без специалистов по ИИ отрасли уже не обойтись. И в дальнейшем эти профессионалы будут все более востребованы.

Йорг говорит, что автоматизация, электрификация и подключенность ныне являются основными элементами в стратегиях развития большинства автопроизводителей. В результате, автоиндустрия требует все более специфических сотрудников.

Помимо этого, меняется формат взаимодействия человека и автомобиля. Если за управление отвечают все более интеллектуальные системы, то и общение с ними должно происходить по-другому. Из-за этого автопроизводители нанимают специалистов по интерфейсам человек-машина. А с ними – тех, кто учит компьютеры распознавать голос, видеть жесты и реакции водителя.

Отдельную отрасль внутри отрасли образовала электрификация автомобилей. Автопроизводители соревнуются в запасе хода, в результате чего на заводах увеличилось число материаловедов, химиков и физиков, которые пытаются заставить электромобили уехать как можно дальше.

Теперь все больше автомобилей подключены к интернету, к GSM-сети, а через них – к своему владельцу или даже нескольким. Когда автомобили вышли в интернет, сразу возник вопрос их защиты от взлома, ведь хакеры могут дистанционно взять под контроль органы управления, что приведет к катастрофе. А потому на сегодняшний день специалисты по кибербезопасности в автомобилестроении так же востребованы, как, например, в банковской сфере.

Источник: hightech.fm