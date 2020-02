YouTube случайно прервал популярный музыкальный стрим и создал самое длинное видео в истории (13 165 часов 23 минуты и 44 секунды)

На днях в популярнейшем видеохостинге YouTube произошла весьма курьезная история: случайная блокировка одного из достаточно популярных каналов привела к установлению своеобразного рекорда — созданию самого длинного музыкального ролика. Говоря конкретнее, полный хронометраж рекордсмена — 13 165 часов 23 минуты и 44 секунды.

Ролик стал записью музыкального стрима с музыкой в жанре Lofi Hip Hop («лоу-фай хип-хоп»). Под этим замысловатым термином скрывается музыкальный жанр, характеризующий ненавязчивую, расслабляющую музыку, под которую комфортно работать или учиться. На самом деле на YouTube достаточно много подобного рода музыкальных стримов ввиду их относительно большой популярности и герой новости — канал ChilledCow — один из самых популярных, если не самый популярный в своем роде. ChilledCow является одним из родоначальников жанра. Одна знаковых особенностей таких трансляций — аниме-иллюстрация с молодой девушкой, занятой домашкой. Это изображение взято из аниме Шёпота сердца / Whisper of the Heart студии Studio Ghibli.

Так вот, 22 февраля, модераторы YouTube внезапно заблокировали канал ChilledCow, тем самым прервав стрим, который длился 1,5 года. Трансляция непрерывно велась с августа 2018 года и набрала 218 миллионов просмотров.

Само собой, новость о закрытии самого популярного lofi-стрима быстро разошлась по интернету и стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. В Twitter и Reddit создали соответствующие треды, в которых можно найти немало удачных шуток и мемов. Многие принялись шутить, что девушка «наконец-то доделала свою домашнюю работу» (отсылка к локальному мему, что героиня стримов все никак не может закончить подготовку к экзамену), другие загрустили, что их любимый канал больше не доступен.

Happy to see @ChilledCow's lofi hip hop radio stream got reinstated, but I think by taking the account down — however briefly — YouTube may have inadvertently created the longest video on the platform.

That is a 13,165 hour, 23 minute, 44 second long stream VOD 😂 pic.twitter.com/LsMBoQodPV

— Pixlriffs 🎮 (@Pixlriffs) February 22, 2020