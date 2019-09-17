YouTube тестирует «карточки профилей» — по ним авторы каналов смогут узнать, какие комментарии оставляет тот или иной пользователей под их видео

YouTube тестирует функцию «карточки профилей» (profile cards), которая позволит владельцам каналов просматривать историю комментариев пользователя. На эксперимент обратило внимание издание TechCrunch.

Нажав на имя комментатора, владелец канала сможет увидеть его комментарии под видео на канале за последние 12 месяцев. Комментарии под роликами на других каналах сервис посмотреть не позволяет. В настоящее время при клике на имя открывается профиль пользователя на YouTube.

Предполагается, что благодаря этой функции создатели каналов или модераторы смогут более обоснованно принимать решения о том, чтобы блокировать возможность оставлять комментарии для некоторых пользователей, например, тех, которые приходят лишь ради троллинга или чтобы срывать обсуждения. Кроме того, с ее помощью можно будет определять наиболее лояльных и благонастроенных комментаторов.