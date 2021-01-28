З 1 лютого monobank знижує процентну ставку на залишок власних коштів — з 7% до 5%





Про зниження процентної ставки на залишок власних коштів з теперішніх 7% до 5% клієнтів попередили відповідним службовим сповіщенням. Нова ставка почне діяти вже з наступного понеділка, 1 лютого.

Зміни розповсюджуються також на сервіс-скарбничку «Банку» — ставка на кошти, які зберігаються в «Банках» також знизиться до 5%.

Востаннє monobank знижував процентну ставку на залишок власних коштів 1 вересня 2020 року — тоді вона впала з 10% до 7%.

В monobank особливо підкреслюють, що процента ставка за депозитами залишається незмінною — 11% при оформленні внеску у гривні на 12 місяців (на мінімальний термін в один місяць — 8%). Очевидно, що таким чином monobank заохочує клієнтів вносити заощадження на депозит, щоб тримати вищий %, ніж при простому зберіганні на рахунку.

Для порівняння, у ПриватБанку з 01.02.2021 ставка на залишок власних коштів за найбільш ходовою карткою «Універсальна» становить 4%.