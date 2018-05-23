З’явився трейлер нового українського фантастичного фільму «Бобот і Енергія Всесвіту»

Державне агентство України з питань кіно презентувало трейлер нового українського фантастичного фільму «Бобот і Енергія Всесвіту». Фільм знятий студією Mental dRive за підтримки Держкіно України.

«Українське кіно приємно дивує новими ідеями та різноманіттям жанрів. Я впевнений, що цей фільм ще раз доведе усім, що ми можемо змагатися на рівних зі світовим кінематографом», — зазначив глава Держкіно Пилип Іллєнко.

Режисером фільму став Максим Ксьонда. У головних ролях знімалися Віктор Григор’єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко, Володимир Ращук, Тарас Шевченко, Микола Зміївський.

Фільм «Бобот і Енергія Всесвіту» розповідає про те, як 12-річний хлопчик Вадик заводить міцну дружбу з трансформаторною будкою, яка несподівано виявила ознаки життя. Наближається катастрофа — у будь-який час у всіх населених пунктах Землі з незрозумілих причин може зникнути електроенергія. Рятувати людство від неминучого краху доводиться трансформаторній будці. Це дивне створіння не може безпосередньо спілкуватися з людськими істотами. Щоб налагодити контакт з ближніми, воно використовує зачарованого ворона та смартфони. Двоє приятелів вирушають назустріч серйозним випробуванням, щоб битися із всемогутнім Злом і запобігти катастрофі, що має величезні масштаби і незворотні, трагічні наслідки.

Варто відзначити, весь фільм, включаючи спецефекти, створюється в Україні. Комп’ютерна графіка складе більше 50% екранного часу.

Прем’єра фільму «Бобот і Енергія Всесвіту» запланована на 30 серпня 2018 року.

Джерело: Держкіно