За месяц до премьеры Hawkeye / «Соколиный глаз» Marvel выпустил финальный трейлер сериала

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Компания Marvel решила напомнить фанатам своих комиксов, что очередной супергеройский сериал по киновселенной стартует на Disney+ уже в следующем месяце. При этом в день премьеры 24 ноября 2021 года зрителей ждет сразу две серии проекта, а финальная шестая серия выйдет до конца текущего года.

По сюжету сериала Клинт Бартон в исполнении Джереми Реннера собирается встретить Рождество вместе с женой Лорой (ее играет Линда Карделлини) и двумя детьми. Однако прошлое супергероя не собирается так просто отпускать его — некая банда раскрывает инкогнито «Соколиного глаза» и начинает настоящую охоту на него. И на помощь супергерою приходят не старые добрые друзья из команды «Мстителей», а 22-летняя профессиональная лучница Кейт Бишоп в исполнении Хейли Стейнфилд, которая просто фанатеет от Hawkeye.

Помимо Джереми Реннера, Линды Карделлини и Хейли Стейнфилд в сериале Hawkeye / «Соколиный Глаз» снялись Вера Фармига («Мне бы в небо»), Флоренс Пью («Чёрная вдова»), Фра Фи («Отверженные»), Тони Далтон, Алакуа Кокс и Зан Макларнон. Шоураннером выступил Джонатан Игла, известный по сериалам «Безумцы» и «Бриджертоны».

Сериал Hawkeye / «Соколиный Глаз» станет четвертым по счету сериалом MCU для платформы Disney Plus после «ВандаВижен» / WandaVision, «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier и Локи / Loki. Следующие на очереди — «Ms. Marvel», «Moon Knight», «She-Hulk» и «Secret Invasion».

P.S. Кстати, примерно вот так выглядит бумажный комикс о героине Кейт Бишоп, которая станет следующим «Соколиным глазом»:

Источник: Marvel