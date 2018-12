За первые сутки после выхода на YouTube музыкальный клип Арианы Гранде «Thank U, Next» посмотрели 50,3 млн раз (это рекорд)

Молодая американская певица Ариана Гранде с клипом «Thank U, Next» побила рекорд сервиса YouTube по количеству просмотров видео за первые 24 часа после релиза. За сутки клип посмотрели 50,3 млн раз, при этом пиковый показатель составил 829 тысяч просмотров одновременно.

Интересно, что предыдущий рекорд в 45,9 млн просмотров за сутки был побит всего за 21 час 35 минут, когда счетчик просмотров зафиксировал у клипа ровно 46 млн просмотров. Клип «Thank U, Next» также побил рекорд одновременных просмотров с помощью функции YouTube Premieres, которая позволяет запланировать выход видео на определенное время. Во время дебюта новинки фанаты Арианы Гранде отправили 516 тысяч сообщений в чат, что также стало рекордным для функции показателем.

До этого Топ-10 самых просматриваемых музыкальных видео в первые 24 часа после релиза выглядел следующим образом:

BTS, “Idol” – 45,9 млн Taylor Swift, “Look What You Made Me Do” – 43,2 млн Eminem, “Killshot” – 38,1 млн Blackpink, “Ddu-Du Ddu-Du” – 36,2 млн Psy, “Gentleman” – 36 млн BTS, “Fake Love” – 35,9 млн Twice, “Yes or Yes” – 31,4 млн Nicky Jam feat. J. Balvin, “X (EQUIS)” – 29,7 млн XXXTentacion, “Sad!” – 27,7 млн Adele, “Hello” – 26,3 млн

Отметим, что в клипе «Thank U, Next» были обыграны сцены из молодежных комедий ранних 2000-х годов, включая такие известные, как «Mean Girls» (2004), «Bring It On» (2000), «13 Going On 30» (2004), «Legally Blonde» (2001) и другие. Соответственно, в клипе поучаствовали некоторые актеры из этих фильмов — Джонатан Беннетт, Стефани Драммонд, Дженнифер Кулидж, а также представители американского шоубизнеса Крис Дженнер, Коллин Баллингер, Габи ДеМартино, Даниэлла Моне, Трой Сиван и другие.

P.S. На данный момент видео просмотрели более 90 млн раз.

Источник: Variety