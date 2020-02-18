Запуск миссии PROBA-3, в рамках которой один из двух космических аппаратов будет создавать искусственные солнечные затмения для своего «товарища», перенесен на 2022 год





Европейское космическое агентство перенесло на год вперед дату запуска на околоземную орбиту двух спутников нового проекта организации под названием PROBA-3, целью которого, согласно задумке, станет исследование процессов, протекающих в солнечной короне. Для этого один из аппаратов, работая в паре с другим, будет создавать для своего «товарища» искусственные затмения, рассказывается в сообщении на сайте ESA

Отметим, что PROBA-3 станет третьим по счету исследовательским проектом в рамках программы PROBA (PRoject for OnBoard Autonomy), по которой Европейское космическое агентство ведет создание недорогих космических аппаратов для испытания новых технологий спутникостроения и проведения научных наблюдений. Главной задачей PROBA-3 станет получение детализированных изображений солнечной короны в видимом диапазоне волн, на основе которых исследователи впоследствии смогут изучить процессы, протекающие в верхних слоях атмосферы звезды. Ученые надеются, что сведения, полученные в ходе миссии, наряду с данными, собранными зондами «Паркер» и недавно запущенным Solar Orbiter, позволят разобраться в проблеме нагрева солнечной короны и механизмах солнечной активности.

Как уже было сказано выше, миссия PROBA-3, согласно намеченным планам, будет состоять из двух небольших космических аппаратов. Один из спутников оснастят оптической системой для наблюдений за солнечной короной, в то время как второму достанется роль экрана для Солнца, подобного тому, какой создает Луна при полных солнечных затмениях. Будучи выведенными на соседние высокоэллиптические околоземные орбиты с периодом обращения 20 часов, устройства, пребывая друг от друга на среднем расстоянии 144 м, будут работать как единый космический коронограф. При этом их орбиты будут разделены по времени на фазу свободного полета, фазу перестройки аппаратов в нужное положение с точностью до миллиметра (!) и, собственно, фазу наблюдений продолжительностью около шести часов.

В настоящее время специалисты ESA ведут производство и тестирование оборудования для спутников, причем углепластиковый прототип блокировочного диска для аппарата-экрана уже прошел испытания.

«Обод диска, выполненный из термостойкого полимера, армированного углеродным волокном, имеет специальную торообразную форму, сводящую к минимуму огибание его краев нежелательным солнечным светом, исходящим от солнечного диска и стремящимся попасть в оптическую систему космического коронографа», — поясняется на сайте Европейского космического агентства.

Сроки запуска аппаратов в космос уже сдвигались с 2020 года на второе полугодие 2021 года, а сейчас перенесены на середину 2022 года. Предполагается, что устройства смогут проработать на орбите не менее двух лет.

Напоследок поясним, что причина, по которой ученым требуется прикрывать экраном диск Солнца при наблюдениях за короной звезды, состоит в том, что свет, исходящий от диска звезды, гораздо более интенсивен, нежели тот, что исходит от верхних слоев ее атмосферы.

«Как следствие, яркость солнечного диска маскирует корону примерно так, как костер — едва различимого светлячка», — поэтично объясняют в ESA.

Кроме того, специалисты добавляют, что в рамках миссии PROBA-3 они ожидают получить снимки, качество которых будет несравнимо выше, чем у снимков, сделанных земными коронографами. Это обусловлено тем, что космический коронограф, во-первых, будет расположен относительно близко к Солнцу, во-вторых, он будет находиться за пределами земной атмосферы, рассеивающей свет, наконец, в-третьих, благодаря использованию крупного внешнего экрана, расположенного вдали от телескопа, на оптическую систему обсерватории будет попадать «примерно в пять раз» меньше солнечного света, идущего от солнечного диска и при этом огибающего экран в результате такого явления, как дифракция; из-за которого существенно снижается качество изображений, получаемых обычными коронографами, чей небольшой экран расположен внутри самого телескопа близко к оптической системе.

Источник: N+1