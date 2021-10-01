Запуск україномовного Netflix — дякуємо, Мінцифра!

Сьогодні вранці Netflix неочікувано і без попередження запустив україномовну версію онлайн-кінотеатру — ось наша ранкова новина з анонсом. Та варто окремо відзначити один вельми курйозний момент з Мінцифрою (на правах п’ятниці 😉 ).

Запуск українського інтерфейсу Netflix в Україні вочевидь застав зненацька команду головного діджиталізатора Михайла Федорова — та все ж у відомстві не розгубились та вже через пару годин випустили окремий переможний пресреліз.

Михайло Федоров (чинний віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації) у соцмережах повідомив, що Мінцифра працює саме заради таких змін.

Та найцікавіше — останній абзац пресрелізу, де Мінцифра нагадує про нещодавню робочу поїздку до США.

Саме під час цієї поїздки відбулись зустрічі з топменеджерами провідних світових IT-корпорацій, зокрема Google та Apple. Що цікаво, в попередніх пресрелізах не було жодної згадки про зустріч з Netflix. Нагадаємо, тоді Мінцифра, поміж іншого, анонсувала запуск в Україні сервісу ЕКГ для Apple Watch, який запрацював ще наприкінці липня, а також відкриття R&D-центру Lyft у Києві, який насправді відкрили ще навесні. Так, можна ще згадати про звернення до Google з пропозицією прибрати російський контент з рекомендацій українського YouTube Music та YouTube — втім, враховуючи останні події, РФ погрожує взагалі заблокувати YouTube (то ж питання може вирішитись саме собою).

Ну і неможливо не згадати про запуск сервісів Xbox в Україні — до кінця 2020 року, як обіцяли спочатку, на жаль, не вийшло, але в Мінцифрі, як відомо, наразі завзято працюють над впровадженням офіційної підтримки ігрової платформи Xbox в Україні. Тільки термінів (навіть орієнтовних) більше не повідомляють.