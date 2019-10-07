«Затерянные в космосе» вернутся 24 декабря. Посмотрите трейлер второго сезона одного из самых дорогих проектов Netflix





Netflix наконец прервал длительное молчание относительно второго сезона Lost in Space / «Затерянные в космосе». Стриминговый сервис сообщил точную дату выхода продолжения фантастического сериала о космических Робинзонах — семье колонистов Робинсонов, а также опубликовал трейлер.

Напомним, речь о перезапуске одноименного сериала 1965 года и одном из самых дорогих проектов Netflix (вот наша рецензия). Первый сезон Lost in Space из десяти эпизодов вышел 13 апреля 2018 года, получив смешанные отзывы критиков и зрителей — рейтинг на Rotten Tomatoes соответственно 69% и 73%. Впрочем, многим семейная фантастика приглянулась; Netflix анонсировал выход второго сезона еще в мае, но с тех никаких больше тизеров не было. Теперь же есть трейлер и точная дата премьеры нового сезона — 24 декабря. То есть, разрыв между первым и вторым сезоном — 20 месяцев.

Шоураннер по-прежнему Зак Эстрин — продюсер и сценарист ряда эпизодов «Побега».

К своим персонажам вернутся Молли Паркер (Морин Робинсон), Тоби Стивенс (Джон Робинсон), Тейлор Расселл (Джуди Робинсон), Мина Сандуолл (Пенни Робинсон), Максуэлл Дженкинс (Уилл Робинсон), Брайн Стили (Робот), Игнасио Серричио (Дон Уэст), Паркер Поузи (Джун Харрис/доктор Смит). Само собой, без необычного робота в исполнении Брайана Стила aka «Опасность, Уилл Робинсон», новый сезон тоже не обойдется.