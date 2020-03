Завораживающие кадры. SpaceX показала на видео момент разделения ступеней во время недавнего запуска ракеты Falcon 9

В прошлую субботу SpaceX выполнила достаточно важный запуск — компания в 50-й раз вернула первую ступень Falcon 9 в рамках последнего (третьего повторного) запуска грузового корабля Dragon первого поколения с 20-й миссией снабжения МКС. А сегодня SpaceX выложила на своей страничке в Twitter 19-секундное видео, демонстрирующее момент разделения ступеней Falcon 9, который мы предлагаем вашему вниманию в этой заметке.

Эти необычные завораживающие эффекты вовсе не волна темной материи и не черная дыра. На ролике запечатлен, как упоминалось выше, момент разделения первой и второй ступеней Falcon 9 (отдаляющиеся друг от друга небольшие огоньки и есть ступени ракеты): вторая ступень толкает корабль Dragon к МКС, а первая использует двигатели для разворота траектории перед посадкой на землю.

Tracking footage from last week’s launch — Falcon 9’s two stages separate; second stage propels Dragon to the @space_station as the first stage reorients and performs a boostback burn before landing back on Earth pic.twitter.com/0llGpN9CqL

