Завтра Apple отключит систему аутентификации «Sign In with Apple» в играх Epic Games

В качестве очередного шага в войне с Epic Games компания Apple отключает систему аутентификации «Sign In with Apple» / «Войти с помощью Apple» для пользоваталей продуктов Epic Games. Это произойдет уже завтра, 11 сентября 2020 года, поэтому если вы пользовались Apple ID для входа в игры, то обновите соответствующим образом настройки учетной записи Epic Games.

Интересно, что сообщение об отключении функциональности поступило от Epic Games, а не от Apple:

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020