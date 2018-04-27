Жителям ЕС младше 16 лет запретили пользоваться мессенджером WhatsApp

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Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, внесло коррективы в условия предоставления услуг, введя возрастные ограничения для пользователей из Европейского союза. Как собщается, отныне жители ЕС могут пользоваться WhatsApp только с 16 лет.

Отметим, что в конце мая в Евросоюзе вступит в силу новый регламент защиты персональных данных GDPR (General Data Privacy Regulations). Компании должны будут устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. За нарушения компаниям грозят крупные штрафы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота — в зависимости от тяжести нарушения.

Для соблюдения новых норм, WhatsApp будет просить европейских пользователей подтвердить, что им уже есть 16 лет. При этом, если пользователю нет 16, за него может поручиться взрослый.

В мессенджере добавляют, что пользователи вне ЕС могут использовать WhatsApp, как и прежде, с 13 лет, если это не нарушает законы местной страны.

Интересно, что подобные изменения также произошли и в политике Facebook.

«Пользователей Facebook в возрасте от 13 до 15 лет, проживающих в странах Евросоюза, соцсеть попросит отметить родителей или опекунов, которые могут дать согласие на обработку персональных данных», — пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Напоследок отметим, что то, как именно WhatsApp и Facebook будут проверять реальный возраст пользователей, осталось неясным.

Источник: Deutsche Welle