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«Живіть на повну». Samsung зняла мультфільм про технології 8К

«Живіть на повну». Samsung зняла мультфільм про технології 8К

«Живіть на повну». Samsung зняла мультфільм про технології 8К


Компанія «Samsung Electronics Україна» днями опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі відеоролик під назвою «Живіть на повну з 8К», який в оригінальний спосіб рекламує продукцію південнокорейської компанії. Це короткий мультфільм з сюжетом.

В центрі сюжету —  історія однієї родини. Юнак, намагаючись знайти спільну мову з батьком, вирушає в подорож, озброївшись новітніми пристроями Samsung і фільмуючи свої пригоди. Найяскравіші моменти він надсилає батькові, спонукаючи його встати з крісла й приєднатися до сина.

В компанії підкреслюють, що на прикладі мультфільму хотіли продемонструвати, що сучасні технології відкривають безмежні можливості, що особливо корисно в часи пандемії коронавірусу.

«Багато речей, що раніше здавалися нам такими звичними, зараз стали недоступними. Пандемія змусила по-новому на них поглянути й навчила ще більше їх цінувати. Одного дня вони повернуться; ми знову зможемо вільно подорожувати, спілкуватися віч-на-віч, бачити друзів і рідних не тільки на екрані. Переконайтеся, що проживете ці миті на повну, а допоможуть у цьому 8K-девайси Samsung: вони зафіксують і відтворять спогади у найвищій якості, щоб будь-якої миті ви змогли проглянути їх саме так, як це збереглося у вашій пам’яті».

з пресс-релізу Samsung.

Нагадаємо, на минулому тижні Samsung анонсувала перший споживчий MicroLED-телевізор діагоналлю 110 дюймів.

Samsung представила первый потребительский MicroLED-телевизор за 156 тысяч долларов

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