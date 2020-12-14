«Живіть на повну». Samsung зняла мультфільм про технології 8К





Компанія «Samsung Electronics Україна» днями опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі відеоролик під назвою «Живіть на повну з 8К», який в оригінальний спосіб рекламує продукцію південнокорейської компанії. Це короткий мультфільм з сюжетом.

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В центрі сюжету — історія однієї родини. Юнак, намагаючись знайти спільну мову з батьком, вирушає в подорож, озброївшись новітніми пристроями Samsung і фільмуючи свої пригоди. Найяскравіші моменти він надсилає батькові, спонукаючи його встати з крісла й приєднатися до сина.

В компанії підкреслюють, що на прикладі мультфільму хотіли продемонструвати, що сучасні технології відкривають безмежні можливості, що особливо корисно в часи пандемії коронавірусу.

«Багато речей, що раніше здавалися нам такими звичними, зараз стали недоступними. Пандемія змусила по-новому на них поглянути й навчила ще більше їх цінувати. Одного дня вони повернуться; ми знову зможемо вільно подорожувати, спілкуватися віч-на-віч, бачити друзів і рідних не тільки на екрані. Переконайтеся, що проживете ці миті на повну, а допоможуть у цьому 8K-девайси Samsung: вони зафіксують і відтворять спогади у найвищій якості, щоб будь-якої миті ви змогли проглянути їх саме так, як це збереглося у вашій пам’яті». з пресс-релізу Samsung.

Нагадаємо, на минулому тижні Samsung анонсувала перший споживчий MicroLED-телевізор діагоналлю 110 дюймів.