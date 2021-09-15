«Invest in Ukraine». Мінцифра виклала промо-відео про досягнення, яке показували CEO Apple Тіму Куку на нещодавній зустрічі
На початку вересня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, включно з представниками Міністерства цифрової трансформації, відвідувала Кремнієву долину та зустрічалась, зокрема, з гендиректором Apple Тімом Куком (ось тут ми розповідали про її результати). На YouTube-каналі Мінцифри з’явилось промо-відео під промовистою назвою «Invest in Ukraine», яке показували на цій зустрічі.
Власне, ось саме відео (коментарі тут зайві):
Залишається додати, що Тім Кук залишився вражений застосунком Дія з цифровими документами та проєктом «Дія City» (спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-сфери) і відреагував на побачене фразою «This is impressive».
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