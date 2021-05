18 мая в PS Store начнется финальная раздача Play at Home — раздадут контент для 10 игр, включая Rocket League и Call of Duty: Warzone

Sony поделилась деталями следующей, финальной раздачи в рамках инициативы Play at Home («Играйте дома») — 18 мая в 06:00 по киевскому времени в PlayStation Store начнется раздача контента для 9 разных игр, а 20 мая в 20:00 подключится отдельная акция в Call of Duty: Warzone.

Контент для 10 игр, который будут раздавать в рамках следующей акции Play at Home

Игра Контент Rocket League Набор PlayStation Plus Pack, в который войдут четыре декоративных предмета: Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail и Trimpact BL Player Banner. Brawlhalla Комплект, в который войдут скины Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin with Axe и Gauntlet Weapon, эмоут Shrug и Grimm Sidekick. Destruction AllStars 1100 очков. MLB The Show 21 10 наборов The Show Pack. NBA 2K21 Набор, в который войдет карточка Дэмиэна Лилларда, 5 тысяч очков myTEAM и иной контент. Rogue Company Набор, в который войдет скин Ronin Outfit и 200 единиц внутриигровой валюты. World of Tanks Набор Twice the Courage Pack, в который, среди прочего контента, входит 7-дневный премиум-доступ. World of Warships

Набор, в который войдет пять редких бустеров всех пяти типов, линкор III уровня Arkansas и 7-дневный премиум-доступ. Warframe Стартовый набор, в который, среди прочего, войдет 100 платины, 100 тысяч кредитов, 7-дневный ускоритель прогресса. Call of Duty: Warzone 5 жетонов, удваивающих опыт.

Контент можно будет получить бесплатно до 7 июня, 09:59 по киевскому времени, но есть важное условие — нужно иметь копию игры. Кроме того, есть региональные ограничения — контент в Brawlhalla, MLB The Show 21, NBA 2K21, World of Tanks и World of Warships нельзя будет получить бесплатно в 16 странах (но Украина в этот список не входит).

Инициативу Play at Home представили в 2020 году с раздачи Journey и сборник Uncharted. В марте Sony возобновила раздачи — сначала подарили Ratchet & Clank, которую в итоге еще и бесплатно оптимизировали для PS5, а затем еще девять игр, включая Subnautica. До 15 мая по акции еще можно бесплатно забрать полное издание Horizon Zero Dawn.