3D-печать позволит ВВС США удешевить ремонт истребителей F-22 Raptor

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Техники ВВС США начали использовать 3D-печать для изготовления запчастей для истребителей F-22 Raptor, сообщает Flightglobal. Военные ожидают, что такая технология изготовления запасных деталей для боевых самолетов позволит добиться существенной экономии на их ремонте.

Как сообщается, первой напечатанной деталью для F-22 стала петля крепления одной из эксплуатационных панелей. Ее напечатали из титанового порошка методом лазерного спекания. Оригинальная петля выполнена из алюминия и подвержена коррозии. После установки специалисты намерены при каждом осмотре тщательно проверять напечатанную деталь.

В случае, если после нескольких проверок на детали не будут обнаружены какие-либо серьезные повреждения, специалисты ВВС США начнут использовать 3D-печать для изготовления петель крепления для всех F-22.

Прогнозируется, что в перспективе печать запчастей позволит сократить время простоя истребителей в ожидании ремонта на 60-70 дней, а также существенно удешевит стоимость починки воздушных суден: дело в том, что истребители F-22, принятые на вооружение в декабре 2005 года, сегодня серийно не выпускаются, из-за чего ремонт этих самолетов обходится значительно дороже — каждый раз военным необходимо заказывать индивидуальное изготовление той или иной запчасти.

Источник: N+1