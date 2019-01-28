Американская компания Radetec представила умный пистолет

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Американская компания Radetec на выставке SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе представила умную версию австрийского пистолета Glock.

Как сообщается, устройство оснащено контроллером, датчиком патрона в патроннике, модулем Bluetooth и OLED-экраном. По беспроводному каналу контроллер соединяется с фирменным магазином, определяет его положение (вставлен он или извлечен), а также подсчитывает количество патронов в нем. Вся информация выводится на дисплее, расположенном на задней стороне пистолета.

Помимо этого, умный пистолет может передавать данные фирменному приложению для смартфона, фиксируя дату и время каждого выстрела, а также подбивая статистику о расходе патронов.

Источник: N+1