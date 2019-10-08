Американские военные в следующем году проведут соревнования грузовых беспилотников





ВМС США объявили о намерении провести в январе 2020 года масштабные сравнительные испытания грузовых беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы использовать для снабжения подразделений Морской пехоты. Как сообщает Flightglobal, соревнования аппаратов будут проводиться на полигоне в Юме штата Аризона, принять в них участие смогут сторонние разработчики со своими готовыми решениями.

Отметим, что бойцы, отправляясь на выполнение задания, не всегда могут взять с собой большой запас провизии и боеприпасов, а последующая доставка им грузов может быть затруднена. Предполагается, что грузовые дроны позволят решить эту проблему. Кроме того, с помощью беспилотников можно будет организовать надежное снабжение аванпостов всем необходимым.

Согласно требованиям ВМС США, грузовые дроны, испытания которых запланированы на начало следующего года, должны иметь дальность полета не менее 10 километров и грузоподъемность не менее 27,2 кг, а также быть способны не только долететь до заданной точки, но и, оставив груз, вернуться обратно, причем все это должно производиться в полностью автономном режиме.

В качестве наиболее типичной нагрузки для беспилотников военные рассматривают одну канистру объемом 18,9 литра с водой или горючим, а также несколько упаковок с боеприпасами и рационами MRE.

По итогам испытаний участник, занявший первое место, получит приз в размере $100 тысяч. За второе место военные перечислят участнику $75 тысяч, а за третье — $50 тысяч. При этом военные отмечают, что победа в сравнительных испытаниях не гарантирует, что победители получат контракт на производство и поставку беспилотников, и в то же время уточняют, что «с победителями может быть заключено соглашение о партнерстве, кроме того, у них может быть закуплена небольшая партия аппаратов для исследовательских целей».

Источник: N+1