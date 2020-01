«Арья Старк» поет песню «Отпусти и забудь» из Frozen за рулем электрокроссовера Audi e-tron Sportback в рекламе для Супербоула [видео]

Немецкие автопроизводители продолжают продвигать электромобили на рынке США с помощью рекламы для Супербоула. После ролика «Ограбление» про электрический суперкар Porsche Taycan за дело взялся бренд Audi, который использовал просто убойную комбинацию: электрокроссовер-купе Audi e-tron Sportback, звезду сериала «Игра Престолов» Мэйси Уильямс и заглавную песню Let It Go из мультфильма Frozen от Disney.

Собственно, песня «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» призывает оставить прошлое (ДВС-автомобили) позади и смело шагнуть в будущее, выбрав бесшумные и экологически чистые (но дорогие и с небольшим запасом хода) электромобили.

Напомним, что серийный электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback с мощностью 300 кВт, батареей на 95 кВтч, запасом хода 450 км и ценником от 71 тыс. евро был представлен в конце ноября 2019 года. Поставки модели на рынок начнутся уже весной текущего года, так что время для рекламы выбрано весьма логично.

Источник: Audi