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Австралийские власти задействуют «умные» камеры для выявления водителей, использующих смартфон за рулем

Австралийские власти задействуют «умные» камеры для выявления водителей, использующих смартфон за рулем

Австралийские власти задействуют «умные» камеры для выявления водителей, использующих смартфон за рулем


Власти Австралии заинтересовались камерами, способными выявлять и фотографировать водителей, использующих мобильные устройства за рулем. Технологию пока будут обкатывать только в одном штате страны — Новом Южном Уэльсе.

По словам местных чиновников, ссылающихся на экспертов по дорожной безопасности, в последние годы количество австралийцев, отвлекающихся на гаджеты будучи за рулем, значительно выросло. При этом, по статистике, использование мобильных устройств во время движения увеличивает шансы попасть в аварию в четыре раза.

«Вождение в нетрезвом виде и использование мобильных устройств равнозначны по небезопасности, и именно поэтому мы собираемся внедрить систему, которая позволит штрафовать водителей за использование гаджетов в любое время и в любом месте», — указывают власти Нового Южного Уэльса.

На первом этапе чиновники развернут на дорогах штата 45 «умных» камер, способных обнаруживать мобильные устройства в руках водителей. После этого количество систем обнаружения увеличат.

Что касается работы такой системы, то она содержит две камеры. Одна из них фотографирует номерной знак автомобиля, а вторая, оснащенная широкоугольным объективом, направлена на лобовое стекло и фиксирует то, чем заняты руки водителя. Устанавливать такие системы можно как на обочинах дорог, так и на специальные мобильные прицепы.

Изначально, чтобы определить, есть ли на снимке смартфон, используется ИИ. Затем фотографии с «подозрением на незаконное поведение» направляются для проверки человеком. Если предположение подтвердится, водителя «обрадуют» штрафом в размере AU$344 ($232)

Моделирование, проведенное правительством штата, показало, что использование систем распознавания мобильных устройств позволит предупредить до 100 ДТП со смертельным исходом в течение 5 лет.

Любопытно, что ранее чиновники в рамках эксперимента тестировали две такие системы на протяжении 6 месяцев. За это время камеры просканировали в общей сложности 8,5 млн автомобилей и зафиксировали более 100 000 случаев, когда водитель держал в руках телефон (причем в одном случае водитель невозбранно «зависал» не только в смартфоне, но и в iPad).

Источник: hightech.fm

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