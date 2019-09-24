Австралийские власти задействуют «умные» камеры для выявления водителей, использующих смартфон за рулем

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Власти Австралии заинтересовались камерами, способными выявлять и фотографировать водителей, использующих мобильные устройства за рулем. Технологию пока будут обкатывать только в одном штате страны — Новом Южном Уэльсе.

По словам местных чиновников, ссылающихся на экспертов по дорожной безопасности, в последние годы количество австралийцев, отвлекающихся на гаджеты будучи за рулем, значительно выросло. При этом, по статистике, использование мобильных устройств во время движения увеличивает шансы попасть в аварию в четыре раза.

«Вождение в нетрезвом виде и использование мобильных устройств равнозначны по небезопасности, и именно поэтому мы собираемся внедрить систему, которая позволит штрафовать водителей за использование гаджетов в любое время и в любом месте», — указывают власти Нового Южного Уэльса.

На первом этапе чиновники развернут на дорогах штата 45 «умных» камер, способных обнаруживать мобильные устройства в руках водителей. После этого количество систем обнаружения увеличат.

Что касается работы такой системы, то она содержит две камеры. Одна из них фотографирует номерной знак автомобиля, а вторая, оснащенная широкоугольным объективом, направлена на лобовое стекло и фиксирует то, чем заняты руки водителя. Устанавливать такие системы можно как на обочинах дорог, так и на специальные мобильные прицепы.

Изначально, чтобы определить, есть ли на снимке смартфон, используется ИИ. Затем фотографии с «подозрением на незаконное поведение» направляются для проверки человеком. Если предположение подтвердится, водителя «обрадуют» штрафом в размере AU$344 ($232)

Моделирование, проведенное правительством штата, показало, что использование систем распознавания мобильных устройств позволит предупредить до 100 ДТП со смертельным исходом в течение 5 лет.

Любопытно, что ранее чиновники в рамках эксперимента тестировали две такие системы на протяжении 6 месяцев. За это время камеры просканировали в общей сложности 8,5 млн автомобилей и зафиксировали более 100 000 случаев, когда водитель держал в руках телефон (причем в одном случае водитель невозбранно «зависал» не только в смартфоне, но и в iPad).

Источник: hightech.fm