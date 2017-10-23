Австралийский суд оштрафовал девушку-блогера за ложь о чудесном излечении от рака с помощью альтернативной медицины

Суд в Австралии оштрафовал девушку-блогера, обманувшую интернет-пользователей рассказами о чудесном излечении от рака с помощью альтернативной медицины и здорового питания.

Отметим, что скандал с симулировавшей рак девушкой-блогеров разгорелся в 2015 году. Бель Гибсон (полностью Аннабель Натали Гибсон) 1991 года рождения представлялась в социальных сетях на три года старше и рассказывала о своем успешном лечении рака. Причем, по ее словам, у нее были одновременно рак крови, рак селезенки, мозга, матки и печени.

Большинство людей не выжило бы с таким букетом раковых заболеваний. Однако Гибсон утверждала, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, сидит на детокс-диете и придерживается альтернативной терапии, не прибегая к помощи традиционной медицины («смелая австралийка» заявила, что полностью отвергла традиционное лечение), и благодаря этому не только чувствует себя прекрасно, но и идет на поправку. За жизнью миловидной блондинки, ее радужными селфи и не менее счастливым исцелением следили почти 200 тысяч подписчиков в Instagram.

Более того, свой богатый опыт Гибсон решила попусту не тратить, она также написала книгу рецептов под собственным брендом The Whole Pantry и разработала под ним же приложение для устройств Apple. Кроме того, она гастролировала с вдохновляющими лекциями по стране и продвигала свою продукцию.

По информации Mashable, приложению Гибсон, которое до того, как интернет-гигант удалил его, пользователи скачали 200 тысяч раз, удалось даже оказаться в лидерах рейтинга лучших приложений в категории «Еда и напитки» в 113 странах.

Однако, мифическая история чудесного исцеления стала постепенно разрушаться после того, как благотворительные организации, в которые Бель пообещала направить часть своего заработка от книг и приложения — порядка 300 тысяч долларов, — рассказали, что ничего от блогера не получили. Впоследствии же выяснилось, что и рака у нее никогда не было.

После этого австралийские власти подали в суд на нечестного блогера. Гражданский иск был подготовлен австралийским агентством по делам потребителей.

Как заявила министр по вопросам потребителей Австралии Джейн Гарретт, обман двухсот тысяч фолловеров в Instagram не сойдет Гибсон с рук.

«Правительство об этом не забудет», — сказала Гарретт в разговоре с журналистами.

В конечном счете судья встал на сторону обвинения, назвал поступок Гибсон «бессовестным» и оштрафовал 25-летнюю австралийку за ложь на 410 тысяч австралийских долларов (322 тысячи долларов США).

«У девушки навязчивая одержимость собственной персоной», — заключил судья.

Ранее издательство Penguin, выпустившее книгу Гибсон о здоровой диете, уже заплатило за это штраф в размере $22 тысячи.

Интересно, что сейчас Бель Гибсон скрывается от прежних поклонников. Она уже удалила аккаунт и учетную запись в Instagram, удалила аккаунт в Facebook и подчистила все следы в соцсетях.

Поверить в чудо

Скандал с симулировавшей рак Гибсон в очередной раз поднял вопрос о степени доверия социальным сетям, проблеме проверки информации в интернет-пространстве и видимой легковерности пользователей.

Специалисты признают, что проблема легковерности людей, особенно оказавшихся уязвимыми перед лицом болезни, стоит довольно остро. Психологи объясняют подобное поведение обычным желанием верить в чудо и пеняют на идущих на поводу у «выдумщиков» СМИ.

«Злокачественные опухоли неизлечимы или трудно излечимы. Настоящие врачи об этом честно говорят, а не-врачи обещают чудеса», — объясняет врач-онколог Давид Заридзе.

Напоследок отметим, что о том, как правильно отсеивать фейковые новости — публикующиеся ныне с самыми различными целями, начиная от мошенничества, вымогательства и заканчивая пропагандой, — вы можете узнать из соответствующей статьи.

Источники: ВВС (1, 2, 3)