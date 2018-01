Автоматический магазин Amazon Go, обещавший отсутствие очередей, столкнулся с очередями в первый день работы (+ история про «украденный» йогурт)

Как известно, вчера, 22 января, компания Amazon официально открыла в Сиэтле свой первый полностью автоматизированный продуктовый магазин без касс и продавцов Go. Это стало возможным благодаря наработкам в области компьютерного зрения и машинного обучения – фирменная система контроля автоматически распознает товары, которые покупатель берет с полок, добавляет их в виртуальную корзину, а затем снимает со счета итоговую сумму покупок. Но интерес общественности к этому ноу-хау в мире розничной торговли оказался настолько велик, что вскоре после открытия на входе образовались «километровые» очереди.

the line at lunchtime for amazon go #AmazonGo pic.twitter.com/3pf54AX7fU — Tom (@stripedypaper) January 22, 2018

Ироничность ситуации в том, что вся суть концепции Just Walk Out Shopping, положенной в основу идеи Amazon Go как раз подразумевает возможность быстрых покупок и отсутствие очередей и касс как таковых. На стене магазина даже есть соответствующий лозунг: «Никаких очередей. Никаких проверок. Никаких, серьезно».

Lol, They Said you don't have to wait in line.

It's Just Walk Technology#AmazonGo 👇#WTF pic.twitter.com/FIUYlwCtO2 — Geeक (@yatharthsingh) January 22, 2018

Справедливости ради отметим, что очереди образовались не в самом помещении, а возле входа в магазин. При этом никаких осложнений с покупками не наблюдалось, система работала безукоризненно, если ориентироваться на отзывы восторженных покупателей.

#AmazonGo @JeffBezos People waiting in line so they don’t have to wait in line pic.twitter.com/fqcgA8NtwT — Rich Ochoa (@richochoa) January 22, 2018

Впрочем, один маленький инцидент все же произошел. Журналисты CNBC, который в числе других пришли посмотреть как все работает случайно «украли» одну банку йогурта марки Siggi. Уже на выходе из магазина они обнаружили, что система не зафиксировала эту покупку. В официальном заявлении по этому поводу вице-президент Amazon Джанна Пуэрини отметила, что подобное случается настолько редко, компания даже не стала создавать специальную форму для особо честных покупателей.

Источник: CNBC и TJ