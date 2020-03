Авторы The Long Dark потребовали от Nvidia убрать игру из GeForce Now, поскольку проект был добавлен в стриминговый сервис без их разрешения

Авторы симулятора выживания The Long Dark попросили Nvidia убрать игру из стримингового сервиса GeForce Now, поскольку проект был добавлен туда без их разрешения. Об этом рассказал в Twitter геймдиректор, сценарист и продюсер The Long Dark Рафаэль ван Лироп.

При этом, помимо, собственного, самого самовольного добавления видеоигры в стриминговый сервис, игроделов возмутило еще то, что Nvidia предложила в качестве компенсации… бесплатную видеокарту.

They offered us a free graphics card as an apology, so maybe they’ll offer you the same thing. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

«Прошу прощения у тех, кто расстроен невозможностью продолжить играть в The Long Dark через GeForce Now. Представители Nvidia не спрашивали у нас разрешения на добавление игры в [их стриминговый сервис], поэтому мы попросили их убрать наш проект. Пожалуйста, обращайтесь с жалобами к ним, а не к нам. Разработчики должны сами контролировать, где доступна их игра [В Nvidia] предложили нам бесплатную видеокарту в качестве извинений, возможно, вам они предложат то же самое».

Некоторые пользователи в комментариях к посту посчитали, что разработчикам стоило все же оставить игру в сервисе, поскольку запустить ее через GeForce Now можно лишь в том случае, если пользователь ранее приобрел ее копию, следовательно, игроделов трудно назвать пострадавшими от действий Nvidia. Ван Лироп, однако, с этим не согласился — по его словам, только студия имеет право решать, где могут быть доступны ее игры.

I don’t see the problem if you own the game, they’re not selling anything but a new method of using your content. It’d be like not allowing it on VR headsets. — sdmblack (@sdmblack) March 1, 2020

«Я не вижу в этом никакой проблемы, поскольку игроки запускают в стриминговом сервисе уже купленные игры. GeForce Now продает лишь новый способ использования вашего контента. [Ваше решение удалить игру из сервиса] — это как запретить запускать ее на VR-гарнитурах».

I can buy it on Steam and play it on a physical PC.

But I can’t buy it on Steam and play it on a virtual PC? What’s the logic? I don’t even understand why GeForce Now needs your authorization. — drloser (@drloser_nofrag) March 1, 2020

«Если я могу приобрести игру в Steam и играть в нее на физическом PC, то почему я не могу купить ее в Steam и играть в нее на виртуальном компьютере? Где логика? Я не могу понять, почему держатели GeForce Now должны в принципе спрашивать у вас разрешения».

GFN doesn’t take any cut of the revenue so I’m not sure why you’d want to decrease your potential customer-base. I’ve used the service to play about 500 hours of FPS games on my MacBook 😅 — Mike (@Cirilla1253) March 2, 2020

«GeForce Now никак не влияет на прибыль от продаж игры, поэтому я не понимаю, почему вы так хотите ограничить собственную же пользовательскую базу. Благодаря сервису я уже наиграл около 500 часов в различные шутеры от первого лица на своем MacBook».

It should not matter to you if someone plays on a local pc or a virtual one. They are still buying the game on steam. They are still using the steam platform. They pay NVidea to run a pc in the cloud and send that back. I hope you reconsider. You will lose fans over this. — MosterdpotTV (@MosterdpotTV) March 2, 2020

«[Для игрока] не должно быть никакой разницы, на чем он собирается запустить игру — на локальном или виртуальном PC. [Пользователи GeForce Now] по-прежнему приобретают игры в Steam, по-прежнему используют [платформу от Valve]. Nvidia же они платят за использование облачного PC. Надеюсь, что вы пересмотрите свое решение. Иначе многие фанаты от вас отвернутся».

I’m genuinely curious in what way your game or your company are being impacted by the game being available to play via GeForce Now. Anyone playing the game on one of their virtual PCs have already bought the game from yourselves. Can you elaborate on your reasoning to remove it? — Dave Madden (@maddzyirl) March 1, 2020

«Мне крайне любопытно, каким образом возможность запускать игру через GeForce Now повлияла на ваш проект или компанию. Все, кто играл в The Long Dark на [облачном PC от Nvidia], уже приобрели ее копию».

Except for where GeForce Now is literally just installing the steam version of the game on a remote PC and thus I don’t know why you should have a say in this at all — John Q. Nixon (@JohnQNixon69) March 1, 2020

«GeForce Now, фактически, устанавливает Steam-копию игры на удаленный компьютер, поэтому я не понимаю, какое вообще отношение вы имеете к этому».

Because they sell this service based on access to a library of content. We have the choice whether to be in that library or not. Our distribution agreement is with Valve, not with Nvidia. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

«Потому что сервис зарабатывает деньги на основе доступа к библиотеке игр, и у нас есть право решать, будут ли [наши игры] представлены в этой библиотеке или нет. Мы заключали соглашение по распространению игры с Valve, а не c Nvidia», — пояснил ван Лироп.

Can’t agree with this. There’s no work needed for it to be on there and it’s not taking away a purchase as it’s a library of games you already own. The only difference it how you’re accessing your purchases. It should be automatic enrollment with opt-out. Disappointing. https://t.co/8YCvqcl6nX — 😎🌹Healthcare Is A Human Right🌹😎 (@JaysonsRage) March 1, 2020

«Не могу согласиться с этим. Размещение игры в библиотеке [GeForce Now] не требует никакой дополнительной работы со стороны разработчика и не отменяет факт покупки игры, поскольку в стриминговом сервисе можно запускать лишь те игры, которые уже есть в библиотеке пользователя в Steam. Единственная разница в данном случае состоит в способе получения доступа к своим покупкам. [Добавление игр в GeForce Now] должно быть автоматическим с возможностью игрокам самим решать, пользоваться стриминговым сервисом или нет. Я разочарован [вашим решением]».

That’s besides the point. It’s our content. We determine where it lives and where it does not. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

«Вы не понимаете: это наша игра и мы решаем, на чем ее можно запускать, а на чем — нет», — заявил игродел.

Последний твит вызвал со стороны пользователей Twitter шквал критики: по мнению разгневанных комментаторов, люди имеют право сами выбирать, на чем им играть.

Shit bro, I’m buying a new laptop soon, please my I play it on there? — Jay Suttin (@Armourking667) March 1, 2020

«Черт, бро, я скоро куплю новый ноутбук, мне можно будет в [The Long Dark] на нем?».

Can we use Nvidia cards to render your game that we purchased? What about the CPU, should we use Intel or AMD? Are my JBL speakers okay? I have a dualshock 4, is that allowed? I don’t think you have the right to tell people on what hardware to run their already purchased games. — MizManTheFryingP🍳 (@MizManFryingPan) March 2, 2020

«Можно ли нам использовать видеокарты Nvidia, чтобы рендерить с их помощью вашу игру, которую мы купили? Что насчет процессоров, нам следует использовать Intel или AMD? Мои колонки JBL подойдут? У меня есть DualShock 4, его разрешено использовать? Я не думаю, что у вас есть право указывать людям, на какой технике им запускать игры, которые они купили».

Those brave indie devs protecting their customers, who bought the game, from playing wherever they want. — lostsomething (@foolsfordinner) March 1, 2020

«Ох уж эти храбрые инди-разработчики, которые защищают игроков, купивших игру, от возможности играть в нее на чем угодно».

May I have your permission to uninstall The Long Dark from my old PC and reinstall it to my new PC? — 🕶🤣coolfather🤔👀 (@JigenD) March 2, 2020

«Можете ли вы разрешить мне удалить The Long Dark с моего старого PC и переустановить ее на новый компьютер?».

Yeah this is fucked. We PURCHASED the game already. It’s like developers saying «Hey, you can play our game on an AMD graphics card it must be Nvidia.» Like WTF. It is a VIRTUAL PC. Short sighted developers. — Evo_Plays (@Evo_Plays_Games) March 2, 2020

«Это очень [плохо]. Мы уже купили эту игру. Это как если бы разработчики сказали: «Эй, вы не можете играть в наш проект на видеокартах AMD, его можно запускать только на GPU от Nvidia». Что за бред? [GeForce Now] — это виртуальный PC. Очень недальновидно с вашей стороны».

@RaphLife so you would do the same with anyone renting a gaming PC to play your games? I need to invest the money to buy my own gaming PC? What If I don’t have the money to buy the PC? Then too bad for me huh? — Leandro Bello (@Alucardx23) March 1, 2020

«Следующим шагом станет запрет запускать ваши игры на арендованных игровых PC? Мне обязательно нужно иметь собственный игровой компьютер? Но что если у меня нет денег, чтобы купить его? Мои проблемы?».

По мнению ряда пользователей, таким образом студия пытается добиться от Nvidia либо выплат денежных отчислений, либо чтобы производитель видеокарт заставил игроков приобретать отдельную копию игры для ее запуска через GeForce Now.

@RaphLife I have a Dell monitor and a Logitech mouse at home. Do I have your permission to play The Long Dark on those, or is that not cool because Dell and Logitech haven’t paid up to you? — Ross Glass (@rossglass) March 2, 2020

«У меня дома есть монитор от Dell и мышка от Logitech. Могу ли я сыграть с их помощью в The Long Dark, или вы выступите против этого, потому что Dell и Logitech вам не заплатили?».

You have to purchase the game to play on Geforce Now. Can’t think of any other reason besides wanting $ as if someone will buy a game again to play on something other than their PC. Shortsighted but your game. — Andy D (@andy_d11) March 2, 2020

«Чтобы запустить игру в Geforce Now, вам нужно сперва ее приобрести. Усматриваю в этих заявлениях лишь стремление дополнительно заработать, заставив геймеров приобретать игры по второму кругу, чтобы иметь возможность запускать их на чем-то отличном от их PC. Недальновидно, хотя и ваше право».

I’m sorry. Next time I want to buy one of your games I’ll first send my PC config to you for approval. 🙂 This level of stupidity and greed is ridiculous. — Lonely BurntPork 🙁 (@Burntpork92) March 2, 2020

«Извините. В следующий раз, прежде чем приобрести одну из ваших игр, я сперва отправлю вам конфигурацию своего PC, чтобы вы ее одобрили. Эта тупость и жадность просто отвратительна».

Thanks for outing yourself as being a greedy dev. — Kard (@Kard8p3_) March 2, 2020

«Спасибо за то, что вы, как разработчики, раскрыли свою жадную сущность».

Источник: DTF