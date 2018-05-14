Bethesda анонсировала сиквел Rage 2 и опубликовала первый видеотизер, завтра выйдет первый геймплейный трейлер

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

После яркой тизерной кампании и ряда утечек Bethesda наконец официально анонсировала игру Rage 2 и опубликовала первый трейлер сиквела.

Игроку предложат погрузиться в постапокалиптический мир, лишенный привычной морали и порядка, в котором можно будет «отправиться куда угодно, стрелять во что угодно и взрывать все что угодно». Первая часть игры представляла собой смесь шутера с гонками и элементами ролевых игр в стиле Mad Max и Borderlands, аналогичной механики можно ожидать и от второй части.

Судя по информации на официальном сайте, игра выйдет на всех основных платформах (PC, PS4, Xbox One), а уже завтра разработчики обещают выложить полноценный геймплейный трейлер Rage 2 из которого мы наверняка узнаем больше полезной информации.

Источник: Bethesda