Bethesda: великий издатель или заурядный патентный тролль? Тёмная сторона добра

Материал является собственной версией статьи Колин Кемпбелл, опубликованной на ресурсе Polygon.

От Doom и Elder’s Scroll до Fallout и Dishonored, компания Bethesda Softworks известна, в первую очередь, как издатель больших и весьма нетривиальных проектов со сложным драматичным сюжетом. Но в последние годы за ней также закрепилась репутация токсичного юридического тролля, жёсткого и несговорчивого, независимо от уровня оппонента – будь то монстр уровня Facebook или скромный никому неизвестный фан-сайт. За годы своего существования компании довелось столкнуться с множеством титанов игровой индустрии, включая Трипа Хокинса (Trip Hawkins, EA), Джона Кармака (John Carmack, Oculus) и Маркуса Перссона (Markus “Notch” Persson, Mojang).

Одним из последних пунктов в чёрном списке Bethesda стал иск, поданный против Warner Brothers. В заявлении утверждалось, что изданная WB мобильная игра, основанная на сериале West World (Мир Дикого Запада) – это «наглый грабёж» и заимствование защищённого авторским правом компьютерного кода, изданного ранее и довольно успешного Fallout Shelter. Обе игры были разработаны Behaviour Interactive, которая также упоминается в документе.

В своём иске Bethesda заявила, что Behaviour при создании проектов использовала «один и тот же защищённый копирайтом код, написанный как для Fallout Shelter, так и для West World, утверждая, что ошибка, проявившаяся в ранней версии FS и позже исправленная, также присутствует в WW. (Что, впрочем, не помешало самой Bethesda воспользоваться подобным опытом в Fallout76, – фанаты обнаружили целые куски кода движка и скрипты, перекочевавшие из Fallout 4 и Skyrim в новую MMO в первозданном виде – прим. переводчика). Также юристы компании обвиняют ответчика в «копировании «фишек» Fallout Shelter, впоследствии подверженных косметическим модификациям для западной тематики West World». Warner Bros. опубликовала встречное заявление, в котором назвала обвинения, представленные в иске, «удивительными» и «необоснованными».

И это далеко не единственный пример, описывающий без прикрас неприглядную историю Bethesda, историю бездушной прагматичности, юридических махинаций и жёсткого патентного троллинга, простирающуюся на долгие 30 лет.

Итак, назад в прошлое.

Electronic Arts (1988)

Большинство судебных тяжб Bethesda приходятся на последние несколько лет. Но в своё время компания снискала себе «славу», взяв самый крупный подряд в игровой индустрии.

Первой игрой компании был футбольный симулятор для Amiga и Atari ST под названием Gridiron! Это был простенький вертикальный скроллер со скромной аккуратной графикой. Electronic Arts также пожелала поучаствовать в общем для компаний жанре, и подписала Bethesda работать над своей собственной игрой, основанной на свежеиспеченной лицензии John Madden.

Но если игра Bethesda была отложена в долгий ящик, Electronic Arts продолжала развивать свой собственный футсим. «Беседка» ничтоже сумняшеся подала в суд, утверждая, что ЕА готовит сделку только ради того, чтобы заполучить исходный код Gridiron! Дело было урегулировано в частном порядке, вне суда.

Основатель компании Кристофер Уивер (2003)

Bethesda была создана на корнях Gridiron! Кристофером Уивером (Christopher Weaver), работавшим над её развитием с 1990-х гг. В 1999 году он основал материнскую компанию ZeniMax Media, наряду с Робертом А. Альтманом (Robert A. Altman), который и поныне остается её председателем и главным исполнительным директором.

Уивер был смещён со своего поста в 2002 году, и отреагировал иском, утверждая, что компания задолжала ему выходное пособие. Zenimax ответила во встречном иске, что Уивер имел неправомерный доступ к рабочей электронной почте. Дело было урегулировано во внесудебном порядке. Уивер по-прежнему является крупным акционером, но не планирует возвращаться к изданию игр. В прошлогоднем интервью он сравнил собственное существование с тюремным заключением.

Interplay (2009)

В 2007 году Bethesda приобрела права на весь авторский контент, связанный с Fallout, у Interplay, которая к тому времени уже была всего лишь чуть больше, чем просто владелец лицензии, в сравнении с той мощной эволюционирующей силой, коей являлась в 1990-х. Тем не менее, сделка включала соглашение о том, что Interplay имеет право создавать Fallout MMO, если проект будет удовлетворять определенным критериям по привлечению средств на разработку.

Когда же MMO была анонсирована и, вероятно, уже находилась в производстве, Bethesda подала иск, утверждая, что Interplay не удалось достичь согласованных критериев. Очевидно, что в компании не желали видеть какую-то низкобюджетную ММО, захламляющую рынок, на фоне блестящего успеха Fallout 3. В сентябре 2009 года Bethesda выдвинула иск против Interplay.

На судебные разбирательства ушло 3 года. В конце концов, Bethesda выплатила 2 млн долларов Interplay, чтобы убедиться, что MMO больше нет.

Последняя вышедшая в серии Fallout 76, которую за огрехи не пинал разве что ленивый, – это, по сути, та самая массовая многопользовательская онлайн-игра. По факту – один из худших примеров геймдева «как не нужно делать большие игры».

Mojang (2011)

Далее Bethesda взялась за создателей самой популярной на то время игры в мире. Используя известность своего мега-хита Minecraft, шведская компания Mojang решила выпустить карточную игру, связанную с модной вселенной, назвав её незамысловатым Scrolls. Bethesda возразила, утверждая, что это совершенно обычное слово является нарушением её авторских прав на The Elder Scrolls.

Основатель компании Mojang Маркус «Нотч» Перссон предложил решить вопрос нетривиально: его команда против команды «Беседки» в двух 20-минутных deathmatch Quake 3, победитель получал право на торговую марку. Но Bethesda «сломала» кайф предвкушения, предпочтя вызвать его на переговоры. В конце концов, вопрос был улажен, Mojang сохранила за собой имя проекта, но при условии, что имеет право использования только с этой игрой и её дополнениями. При этом компания Перссона не может использовать тайтл в последующих частях игры, если они когда-либо появятся. Достоверно неизвестно, имела ли лицензия временные ограничения, но в данный момент Scrolls является бесплатной игрой и носит новое имя – Caller’s Bane.

Фанат Fallout из Норвегии (2012)

Компании, подобные Bethesda, регулярно предупреждают частных лиц и компании, которые по мнению юристов нарушают её права, об ответственности. Обычно эти юридические письма с угрозами всплывают крайне редко. Когда же Bethesda насела на одного из своих самых больших поклонников, норвежского художника, компания получила ответ, которого явно не ожидала.

Элринг Андерсен (Elring Andersen) был влюблён в Fallout и ещё немного в искусство. Он создал несколько действительно крутых плакатов в стиле Fallout, чтобы украсить свою квартиру. Затем он разместил цифровые версии в интернете в свободном доступе.

Bethesda отправила Андерсену юридическое письмо с требованием немедленно прекратить распространение плакатов. Андерсен подчинился, но после того, как отправил компании детальный анализ её изворотливой правовой позиции. (Он был студентом права). Андерсен откровенно поиздевался над тяжеловесной тактикой Bethesda, добавив, что он был бы рад подчиниться более дружелюбному электронному сообщению.

Oculus / Facebook (2014)

Материнская компания Bethesda была названа истцом в одной из самых больших технических юридических битв за последние несколько лет. Компания преследует Oculus в суде, утверждая, что VR-стартап присвоил коммерческие тайны при создании Oculus Rift. Иск всплыл через несколько недель после того, как Facebook заплатил 2 млрд. долларов за приобретение Oculus.

Компания ZeniMax публично обвинила Джона Кармака в передаче технологий Oculus. Кармак, известный как один из создателей Doom, в течение некоторого времени являлся одновременно контрактным партнёром Bethesda и крупным бейкером Oculus в период развития проекта. Позднее он стал директором по технологиям стартапа.

В 2017-м, в Далласе, штат Техас, жюри присяжных присудило 1,5 млрд. долларов ZeniMax, решив, что со-основатель Палмер Лаки (Palmer Luckey) и расширение для Oculus нарушают подписанное соглашение о неразглашении, так как продажа технологии в третьи руки (Facebook) не предусмотрена договором. Тем не менее, присяжные также пришли к выводу, что Oculus не присваивал коммерческую тайну.

Вскоре Кармак предъявил встречный иск ZeniMax, утверждая, что компания не выплатила ему причитающиеся деньги за покупку id Software – сумма претензий уменьшилась до 500 млн долларов.

Ютюбер CaptainSparklez (2015)

Когда один из ютюберов, CaptainSparklez, объявил о создании мобильной игры, он попросил своих поклонников придумать ей имя. Пользователи решили, что 2D-стратегия должна называться «Fortress Fallout». Юридическому департаменту Bethesda такое название пришлось не по душе.

Как только CaptainSparklez (настоящее имя: Джордан Марон (Jordan Maron)) объявил название проекта, Bethesda выслала ему письмо «о прекращении и воздержании». Марон согласился с требованиями и в конце концов изменил название на Fortress Fury.

«Наши юристы сказали, что Bethesda – компания, известная своими судебными исками» – признался Марон. – «Очевидно, что у них есть много денег и ресурсов, которых нет у нас на данный момент. Так что, по сути, мы работаем над изменением имени нашего проекта».

No Matter Studios (2017)

Kickstarter-проект Prey for the Gods был вынужден искать новое название после юридического давления со стороны Bethesda, имеющей права на всю серию игр Prey.

Разработчику, студии No Matter Studios, пришлось в срочном порядке сменить имя своего проекта (который по тематике обычно сравнивают с Shadow of the Colossus) на Praey for the Gods. Команда разработчиков, состоящая всего из 3-х человек, опубликовала заявление, гласящее, что борьба на юридическом фронте при разработке игр требует слишком много усилий. Bethesda заявила, что просто защищает свои авторские права.

Dion DiMucci (2017)

И в завершение экскурса по летописи юридических баталий Bethesda, этот случай является довольно редким и направленным на саму компанию.

Рекламные ролики Fallout 4 сделало запоминающимися использование классического поп-шлягера «Странник». Но автор песни Дион Димуччи остался недоволен результатом, и теперь Bethesda вынуждена иметь дело с его судебным иском.

В заявлении ДиМуччи утверждает, что он имел право на отказ от рекламных материалов, дающее ему возможность запретить Bethesda использовать песню, если он не одобрит их содержание. Иск гласит, что использование в рекламе сцен насилия «отвратительно и морально неоправданно».

Источник: Polygon