Биограф Стива Джобса Уолтер Айзексон напишет книгу об Илоне Маске — об этом создатель Tesla и SpaceX сообщил сам

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

«Если вам интересно узнать о Tesla, SpaceX и как у меня идут дела, @WalterIsaacson пишет биографию».

Затем Маск оставил еще несколько сообщений в твиттере — что Айзексон «в течение нескольких дней» повсюду его сопровождал и что ему «особенно понравилась» биография отца-основателя США Бенджамина Франклина, написанная Айзексоном. Он также повторил, что «возможно, однажды» напишет автобиографию.

О жизни и карьере Маска написано несколько книг, в том числе биография «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» 2015 года, написанная Эшли Вэнсом. Эта книга, для которой Маск дал несколько интервью, была хорошо встречена рецензентами. Financial Times назвала ее «захватывающим портретом самого целеустремленного предпринимателя Кремниевой долины […] его личных недостатков, и всего остального». В то же время The New York Times поставила такую высокую оценку, хотя отметила, что иногда работа отклонялся «в сторону агиографии и стилистике пресс-релизов». К слову, по книге Эшли Вэнса HBO снимает мини-сериал о SpaceX, но сам Маск участия в проекте принимать не будет.

При этом не похоже, чтобы какая-либо из других книг о нем больше понравилась Илону Маску, чем работа Эшли Вэнса. Это относится и к книге Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century Kindle Edition журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, которая вышла ранее в этом месяце. В рецензии The LA Times говорится, что книга Хиггинса «убирает блеск» Маска, изображая его как «вспыльчивого руководителя, который быстро увольняет людей, заслуживают они того или нет». Эта книга породила немало новостей, в том числе нашумевшую историю, что Илон Маск предлагал гендиректору Apple Тиму Куку возглавить Apple вместо него. Сам Маск и генеральный директор Apple Тим Кук отрицают, что это когда-либо происходило.

В случае с Айзексоном, Илон Маск, вероятно, будет знать, чего ожидать. Биография Стива Джобса была написана Айзексоном с «беспрецедентным» доступом к основателю Apple — многие хвалили ее за детали, удобочитаемость и эмоциональную проницательность.