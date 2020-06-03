Блогер выяснил, сколько ОЗУ нужно современному ПК (4 ГБ уже мало), и протестировал самый быстрый SSD Liqid Honey Badger со скоростью до 27 ГБ/с





Техноблогер Лайнус Себастиан опубликовал на своём YouTube-канале несколько роликов, которые позволяют оценить современные тенденции рынка компьютерных комплектующих. В частности, он протестировал компьютерную оперативную память и чрезвычайно быстрый твердотельный накопитель.

Лайнус Себастиан проверил, как современные компьютеры ведут себя при выполнении различных задач при различном объёме доступной оперативной памяти. Минимально допустимый объём ОЗУ в 2020 году составляет 4 ГБ. Но он не позволит комфортно работать с системой или запускать игры. Одна только ОС Windows 10 требует около 2 ГБ оперативной памяти, а дополнительным программам оставшихся 2 ГБ будет мало при высоких нагрузках. Например, одна вкладка в Chrome с видео в разрешении 4К «съест» практически весь остаток памяти. Браузер сможет держать активными лишь 6-7 вкладок с обычными текстовыми сайтами. А после открытия 125 вкладок в работе браузера начнутся сбои. Современные игры требуют от 2 ГБ до 16 ГБ ОЗУ. И на системах с 4 ГБ ОЗУ наблюдаются существенные просадки частоты кадров.

Что касается систем с 8 ГБ ОЗУ, то они уже позволяют более комфортно работать. При работе с браузером уже можно одновременно открывать 3 вкладки с 4К-видео на YouTube (если это кому-то потребуется) и 27 вкладок с тестовыми сайтами. Ошибки в работе браузера и падение производительности Windows начнут проявляться лишь после открытия 630 вкладок. В играх система с 8 ГБ ОЗУ демонстрирует более стабильную частоту кадров. Вместе с тем, этот объём не позволит пользоваться фоновыми программами, такими как Discord, OBS или браузер.

16 ГБ ОЗУ хватает практически для всех домашних задач. И хотя от удвоения ОЗУ производительность в играх возрастает не слишком заметно, такой объём пригодится в тех случаях, когда нужно организовать фоновый стриминг игрового процесса.

32 ГБ в типичной игровой системе будет уже избыточно много, так как производительность в играх практически не меняется. Но такой объём окажется полезным в том случае, если стоит задача заниматься на компьютере видеомонтажом 4К-видео или профессиональным сведением звука. 128 ГБ потребуются лишь в рабочих станциях, а 256 ГБ ОЗУ – в компьютерах для систем автоматизированного проектирования.

Что касается твердотельного накопителя Liqid LQD4500 Honey Badger, то это решение серверного класса. Оно будет востребовано в суперкомпьютерах и центрах обработки данных, которые занимаются задачами машинного обучения или обеспечивают обработку массивных баз данных. Тем не менее, интересно оценить, каких показателей скорости доступа к данным способны обеспечить современные технологии.

Следует отметить, что SSD Liqid LQD4500 Honey Badger фактически представляет собой массив RAID 0, объединяющий сразу восемь NVMe SSD. Такое решение подключается к системе через слот PCIe. Для раскрытия его потенциала требуется поддержка интерфейса PCIe 4.0, и устройство задействует все 16 доступных линий PCIe. Такие разъёмы обычно используются для установки видеокарт. Таким образом, в распоряжении накопителя оказывается вчетверо большая пропускная способность, чем доступна любым другим накопителям, подключаемым через любой другой слот на материнской плате. Исходя из сказанного выше, пока что SSD Liqid LQD4500 Honey Badger нет смысла использовать в системах на базе процессоров Intel, которые не поддерживают стандарт PCIe 4.0. Раскрыть потенциал устройства могут лишь ПК и серверы с чипами AMD Ryzen 3000, Threadripper или EPYC.

Итак, при установке в систему с необходимым интерфейсом, SSD Liqid LQD4500 Honey Badger способен достигать скорость чтения 27,8 ГБ/с. Это близко к пределу возможностей интерфейса PCIe 4.0 x16 (31,5 ГБ/с). Отдельные его составляющие накопители подключаются через интерфейс PCIe 3.0 и обеспечивают индивидуальную пропускную способность около 3,5 ГБ/с. Отметим, в ОС Windows 10 максимальная скорость чтения составила 15,38 ГБ/с, а скорость записи – 20 ГБ/с. Максимальную скорость в 27,8 ГБ/с удалось достичь в системе под управлением Linux.