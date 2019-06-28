Bloomberg: работники Huawei сотрудничали с китайскими военными

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Сотрудники Huawei работали как минимум над 10 совместными исследовательскими проектами со служащими вооруженных сил Китая. Об этом сообщило в четверг информагентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные в китайских исследовательских базах научные работы.

По информации издания, проекты с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) велись в различных областях технологий — от радиосвязи до искусственного интеллекта. Так, в одном из таких проектов специалисты Huawei вместе с исследовательским подразделением Центральной военной комиссии пытались создать алгоритм для определения эмоций пользователя по его комментариям в соцсетях. В другом исследовательском изыскании инженеры компании в сотрудничестве с Национальным университетом оборонных технологий работали над автоматизированными методиками сбора и анализа спутниковых снимков.

Bloomberg указывает, что авторы исследований представлялись сотрудниками Huawei. Кроме того, название китайской компании фигурировало в «шапках» публикаций.

Вместе с тем, в комментарии Bloomberg представители Huawei заявили, что в указанных проектах сотрудники компании выступали исключительно как частные лица и что компания «не располагает информацией об исследованиях, в которых ее сотрудники участвуют в свое свободное время в частном порядке». Кроме того, представители китайского IT-гиганта заверили, что они не сотрудничали и не сотрудничают с НОАК:

«Huawei разрабатывает и производит исключительно продукты, которые соответствуют гражданским стандартам во всем мире».

Минобороны Китая не ответило на запрос Bloomberg.

Источник: Bloomberg