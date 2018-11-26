Bloomberg: в погоне за государственными субсидиями китайские компании патентуют все подряд

Восемь лет назад Китай, обогнав Японию, вышел на первое место в мире по числу регистрируемых национальных патентов. С тех пор КНР железно удерживает первенство. Так, в 2016 году китайские изобретатели оформили 1,2 млн национальных патентов, в то время как американские новаторы — «всего лишь» 295 тысяч, далее шли Япония (260 тысяч национальных патентов) и Южная Корея (163 тысячи). Кроме того, число патентов в Китае растет поистине небывалыми темпами: в прошлом году в КНР изобретателям выдали уже 1,8 млн свидетельств.

Вместе с тем, стоит учитывать, что, в отличие от международных патентов, национальные оформляются гораздо легче, и в Китае, по сравнению с другими странами, эти правила предельно упрощены, а плата за регистрацию изобретения доступна.

Как объясняет Bloomberg, в КНР есть три вида патентов. Первый — это документы на настоящие изобретения, которые оформляются после тщательных проверок, действуют на протяжении 20 лет и, как правило, имеют реальную коммерческую ценность. Второй — патентование так называемой полезной модели. В этом случае реальных технологических новинок уже гораздо меньше: в качестве полезной модели можно запатентовать, к примеру, «скользящий жест для разблокировки смартфона». Наконец, третьей категорией являются патенты на дизайн различных изделий, например, «инновационная» форма бутылки из-под газировки.

В целом, китайские национальные патенты на изобретения составляют 23% от их общего числа, на полезные модели — 53%, на дизайн — 24%. Во второй и третьей категориях патенты КНР защищают ноу-хау в течение 10 лет.

За выдачу свидетельства о патентировании изобретения китайские власти взимают $130, за регистрацию патентов на дизайн и полезную модель — 87$. Помимо этого, национальный патент необходимо ежегодно продлевать, внося определенную сумму, которая постепенно возрастает. По имеющейся информации, обладатель китайского патента на изобретение платит каждый год до $1151, держатель патента другой категории — до $288.

Однако, несмотря на, казалось бы, относительно небольшие взносы, владельцы 91% патентов на дизайн не продлевают свидетельства после первых пяти лет. В случае с полезными моделями после первых пяти лет от защиты патента отказывается 61% владельцев. И лишь держатели патентов на изобретения — самая дорогая категория — в большинстве своем готовы продлевать свидетельства: только 37% изобретателей не желают платить за патент спустя 5 лет.

По словам главы юридической фирмы Orrick’s China Вонг Сян, столь большой процент «отказчиков» обусловлен тем, что в большинстве своем китайские патенты либо представляют собой дословно скопированные американские, либо не несут в себе никакой ценности.

Специалист объясняет это издержками плановой экономики и китайского жесткого политического режима. После того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о старте реализации программы «Сделано в Китае 2025», китайский бизнес как по команде принялся доказывать технологическое превосходство страны, и в первую очередь это выразилось в патентовании всего подряд.

Еще одна причина низкосортных патентов — налоговые льготы и государственные субсидии. Формально, их предоставляют компаниям, которые своими изобретениями «доказывают превосходство Китая в мире высоких технологий». Например, в провинции Хайнань высокотехнологичным компаниям полагается региональная субсидия в размере 500 000 юаней ($72 637) в год. Неудивительно, что в погоне за дотациями технологические компании в конечном счете начали патентовать бесполезные вещи.

«Вероятно, правительство пока не особо заинтересовано в том, чтобы контролировать такие компании», — предполагает Вонг.

Вместе с тем, сказать, что китайские чиновники совсем закрывают на это глаза, тоже нельзя. Так, в этом году китайский регулятор отозвал звание «высокотехнологичной компании» (а вместе с ним — и полагающиеся субсидии) у 18 предприятий. Кроме того, в конце лета крупнейшее информагентство КНР «Синьхуа» неожиданно разразилось разгромным новостным сюжетом, в котором китайскую индустрию технологий уличили в «плагиате и фальшивых инновациях».

«Фальшивые инновации отбирают субсидии у настоящих, тяжело трудящихся изобретателей, а также вводят в заблуждение регуляторов», — заявили журналисты.

Bloomberg отмечает, что государственная поддержка, вне всякого сомнения, имеет и свои плюсы: госдотации, среди прочего, позволили укрепиться таким важным секторам экономики Китая, как отрасли искусственного интеллекта и облачных вычислений. В результате, на сегодняшний день китайские IT-компании держат в восемь раз больше патентных заявок, связанных с этими технологиями, нежели их коллеги из США. По данным консалтинговой фирмы Aistemos, китайский технологический гигант Tencent имеет в три раза больше патентов, чем Facebook, и в два раза больше — чем Amazon. Также обгоняет западные технологические компании по количеству патентов и Alibaba.

Тем не менее, заключает Bloomberg, стоит учитывать, что это лишь частные случаи. В целом же увеличение государственных инвестиций, вопреки ожиданиям чиновников, привело к массовому формальному патентованию всего подряд.

«Китай лидирует по количеству патентов, однако стране по-прежнему недостает инновационных идей. Яркий пример тому — китайские смартфоны, которые зачастую представляют собой копии американских. Похоже, пройдет еще немало времени, прежде чем КНР сможет воплотить свои чаяния в жизнь и станет действительно высокотехнологичной страной», — подытожили журналисты.

Источники: Bloomberg, hightech.plus