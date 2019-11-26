Боевик Stranglehold от Джона Ву появился в GOG
GOG продолжает радовать любителей старых проектов: вслед за Warcraft, Diablo и оригинальной XIII в магазине CD Projekt появился боевик Stranglehold, изначально выпущенный разработчиками Midway Games в 2007 году на Xbox 360, PS3 и PC. Данная игра ранее не продавалась в других цифровых магазинах, так как у нее отсутствовала поддержка современных версий Windows. Версия шутера, вышедшая в GOG, работает на Windows 7, 8 и 10, а также использует облачные сохранения и оверлей.
Напомним, Stranglehold продолжает сюжет фильма 1992 года «Круто сваренные», причем режиссер боевика Джон Ву принимал непосредственное участие в разработке игры.
Согласно сюжету Stranglehold, инспектор по прозвищу «Текила» отправляется на поиски дочери лидера крупнейшего преступного клана Гонконга «Коготь дракона», которую похитили русские бандиты из группировки «Золотая трость».
Игру можно приобрести за $3,89 (региональная цена для Украины, стандартная цена — $10).
Источник: DTF