Боевик Stranglehold от Джона Ву появился в GOG

GOG продолжает радовать любителей старых проектов: вслед за Warcraft, Diablo и оригинальной XIII в магазине CD Projekt появился боевик Stranglehold, изначально выпущенный разработчиками Midway Games в 2007 году на Xbox 360, PS3 и PC. Данная игра ранее не продавалась в других цифровых магазинах, так как у нее отсутствовала поддержка современных версий Windows. Версия шутера, вышедшая в GOG, работает на Windows 7, 8 и 10, а также использует облачные сохранения и оверлей.

Напомним, Stranglehold продолжает сюжет фильма 1992 года «Круто сваренные», причем режиссер боевика Джон Ву принимал непосредственное участие в разработке игры.