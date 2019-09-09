Bolt и Тартуский университет вместе займутся разработкой робомобилей

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Эстонский сервис по вызову такси Bolt и Тартуский университет инициировали научный проект по развитию технологии беспилотных автомобилей. Первые тестовые поездки состоятся уже в следующем году, сообщает компания. Конечная цель — появление автомобилей четвертого уровня автономности, которые в абсолютном большинстве случаев — за исключением, например, экстремальных погодных условий — смогут обходиться без помощи водителя или удаленного оператора.

Интересно, что основной упор эстонские инженеры планируют сделать «на программном обеспечении». На первых порах тестирование робомобилей Bolt и Тартуского университета будет происходить исключительно в пределах города Тарту.

Долгосрочная цель данного проекта — интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt к 2026 году.

«Сотрудничество с Bolt даст нам возможность протестировать технологию беспилотных автомобилей в реальных условиях дорожного движения еще на стадии разработки. Мы будем привлекать студентов к экспериментам и готовить их к работе с автономными технологиями», — отметила руководитель работы по сотрудничеству с частными предприятиями Института информатики Тартуского университета Анне Яагер.

Bolt, в свою очередь, надеется, что с появлением робомобилей передвижение в городах станет «проще, быстрее и безопаснее».

«Требования к транспортным услугам растут, а при помощи беспилотных автомобилей мы сможем решать транспортные вопросы на новом уровне», — добавили в компании.

Источник: Postimees