Блоги
Британские ученые выяснили, что гаджеты влияют на психическое состояние подростков не больше, чем картофель
23

Британские ученые выяснили, что гаджеты влияют на психическое состояние подростков не больше, чем картофель

Британские ученые выяснили, что гаджеты влияют на психическое состояние подростков не больше, чем картофель

Психологи из Оксфордского университета, воспользовавшись большим (более 355 тысяч участников) датасетом с информацией о жизни и здоровье подростков, родившихся в начале 2000-х годов в США и Великобритании, изучили, как использование гаджетов связано с психическим состоянием молодежи.

Важно отметить, что в качестве показателя психического здоровья были использованы данные о психическом самочувствии подростков (включая ответы на вопросы вроде «Считаете ли вы свою жизнь бессмысленной?»), попытках суицида и уровне одиночества, а в качестве статистического метода — анализ кривой спецификаций (specification-curve anaysis). Данный метод является разновидностью регрессионной модели и позволяет проверить на количественных данных все возможные валидные гипотезы, а не только те, которые поставлены исследователем. Другими словами, вместо того, чтобы определить зависимость лишь между использованием гаджетов и психическим состоянием, исследователи смогли проверить зависимость психического состояния от всех факторов, для которых было доступно достаточно информации.

В результате ученые действительно обнаружили статистически значимую негативную корреляцию между использованием гаджетов и неудовлетворительным психическим состоянием. Однако, она была очень мала. Авторы подсчитали, что этот фактор может объяснить только около 0,4% различий в психическом состоянии подростков: примерно такое же влияние на этот показатель у потребления молока и картофеля, а также ношения очков. Переменными, которые действительно негативно ассоциируются с психическим самочувствием подростков, оказались курение сигарет и марихуаны, драки и буллинг, а среди позитивных факторов ученые отметили достаточное количество сна, регулярный завтрак и потребление овощей и фруктов.

По итогам исследования авторы работы указывают на то, что использование гаджетов может быть не таким опасным, как временами утверждается. Вместе с тем, они подчеркивают, что их анализ выявил только корреляцию, и из полученных данных нельзя с уверенностью выделить информацию о каких-либо причинно-следственных связях: для этого, как минимум, необходимо проводить долгосрочные исследования.

Источник: N+1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить