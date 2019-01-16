Британские ученые выяснили, что гаджеты влияют на психическое состояние подростков не больше, чем картофель

Психологи из Оксфордского университета, воспользовавшись большим (более 355 тысяч участников) датасетом с информацией о жизни и здоровье подростков, родившихся в начале 2000-х годов в США и Великобритании, изучили, как использование гаджетов связано с психическим состоянием молодежи.

Важно отметить, что в качестве показателя психического здоровья были использованы данные о психическом самочувствии подростков (включая ответы на вопросы вроде «Считаете ли вы свою жизнь бессмысленной?»), попытках суицида и уровне одиночества, а в качестве статистического метода — анализ кривой спецификаций (specification-curve anaysis). Данный метод является разновидностью регрессионной модели и позволяет проверить на количественных данных все возможные валидные гипотезы, а не только те, которые поставлены исследователем. Другими словами, вместо того, чтобы определить зависимость лишь между использованием гаджетов и психическим состоянием, исследователи смогли проверить зависимость психического состояния от всех факторов, для которых было доступно достаточно информации.

В результате ученые действительно обнаружили статистически значимую негативную корреляцию между использованием гаджетов и неудовлетворительным психическим состоянием. Однако, она была очень мала. Авторы подсчитали, что этот фактор может объяснить только около 0,4% различий в психическом состоянии подростков: примерно такое же влияние на этот показатель у потребления молока и картофеля, а также ношения очков. Переменными, которые действительно негативно ассоциируются с психическим самочувствием подростков, оказались курение сигарет и марихуаны, драки и буллинг, а среди позитивных факторов ученые отметили достаточное количество сна, регулярный завтрак и потребление овощей и фруктов.

По итогам исследования авторы работы указывают на то, что использование гаджетов может быть не таким опасным, как временами утверждается. Вместе с тем, они подчеркивают, что их анализ выявил только корреляцию, и из полученных данных нельзя с уверенностью выделить информацию о каких-либо причинно-следственных связях: для этого, как минимум, необходимо проводить долгосрочные исследования.

Источник: N+1