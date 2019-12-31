Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан





Бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan, а также бывший глава стратегического альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон покинул Японию, несмотря на судебный запрет. Сейчас он находится в Ливане, сообщает Bloomberg. В Японии Гона обвиняют в мошенничестве и фальсификации отчетов о доходах.

Гон бежал из Токио, потому что не верит, что суд вынесет справедливое решение по его делу. В комментарии для СМИ 65-летний бизнесмен подтвердил, что сейчас находится в Ливане, и добавил, что теперь может свободно общаться с представителями прессы.

«Я больше не собираюсь оставаться заложником фальсифицированной японской судебной системы, где действует презумпция вины, свирепствует дискриминация и отрицаются основные права человека. Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — пояснил мотивы своего отъезда в Ливан Гон.

Гон родился в Бразилии, а вырос в Ливане, у него есть гражданство этих стран. У Ливана нет соглашения об экстрадиции с Японией. Bloomberg пишет, что у бизнесмена есть инвестиции в ливанскую недвижимость и виноградники.

Как Гону удалось покинуть Японию — неясно. Bloomberg отмечает, что его паспорт был конфискован по условиям залога. По данным ливанской газеты Aljoumhouria, он прилетел на частном самолете из Турции, а по информации телеканала NHK, бывший топ-менеджер попал в Ливан под чужим именем.

Прокуратура Токио и иммиграционное бюро Японии не ответили на запросы Bloomberg. Издание указывает, что с 31 декабря по 5 января в стране выходные. Вместе с тем, в комментарии для BBC в Токийском окружном суде заявили, что условия домашнего ареста Гона не изменялись и разрешения на выезд из Японии он не получал.

Напомним, Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года, после чего в марте 2019 года его освободили под залог в 1 млрд иен ($9,2 млн) при условии, что он проживает только по адресу регистрации и не покидает Японию. Спустя месяц его вновь арестовали — по уже новым подозрениям, и вновь отпустили под залог — на этот раз в 500 млн иен ($4,6 млн). После этого за Гоном было установлено круглосуточное наблюдение, он не мог проводить вне дома больше одной ночи без разрешения судьи и каждый месяц должен был отчитываться о всех своих встречах.

Японская прокуратура обвиняет Гона и другого бывшего топ-менеджера Nissan Грега Келли в занижении размеров своих вознаграждений для уклонения от уплаты налогов и использовании активов компании (средств из так называемого президентского фонда) в личных целях. По версии следствия, Гон скрыл в общей сложности более $80 млн, а также покрыл убытки от личных инвестиций в сумме $32 млн и купил себе яхту за $5 млн за счет компании. Как сообщает Bloomberg, Гону грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 млн йен (~$92 тыс.), не считая возможных обязательств компенсировать нанесенные Nissan убытки.

Сам Гон отрицает обвинения и называет дело заговором руководства Nissan, чтобы помешать его плану по дальнейшему слиянию Nissan, Renault и Mitsubishi. Первое судебное заседание по его дело должно состояться в апреле 2020 года.

Источник: VC