«Час грати 2020». Sony анонсировала масштабную летнюю распродажу, которая пройдет с 3 по 17 июня

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Не так давно Sony порадовала украинцев снижением цены подписки PlayStation Plus, а сейчас компания преподнесла украинскому сегменту еще один подарок — с 3 по 17 июня пройдет летняя распродажа «Час грати 2020», в рамках которой в онлайн-магазине будут действовать скидки на игры-эксклюзивы, проверенные хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в магазинах партнеров — скидки приставки и аксессуары.

Пока все подробности акции не раскрываются, но кое-что уже известно:

Скидки до 60% на игры Sony Interactive Entertainment. Среди участвующих в распродаже проектов упоминаются Nioh 2, Death Stranding, Days Gone, Marvel’s Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human и другие игры.

Игровая консоль PlayStation 4 Pro (1TБ) — 9650 грн (вместо обычной цены 11 500 грн).

Набор PlayStation VR с камерой и 5 играми — 7310 грн (вместо 9900 грн).

Контроллер DualShock 4 в обычной версии — 1144 грн (вместо 1699 грн).

Специальное лимитированное издание DualShock 4 (Зеленый камуфляж) — 1300 грн (вместо 1860 грн).

Годовая подписка PlayStation Plus — 910 грн (вместо 1300 грн).

Страница с распродажей в PS Store пока недоступна.

Источник: PlayStation