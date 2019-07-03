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China Post доставила почту на один из островов архипелага Шэнгси при помощи беспилотного гидросамолета

China Post доставила почту на один из островов архипелага Шэнгси при помощи беспилотного гидросамолета

China Post доставила почту на один из островов архипелага Шэнгси при помощи беспилотного гидросамолета


Китайская компания UVS Intelligence System совместно с государственной почтовой службой China Post провела испытания беспилотного гидросамолета U650, в рамках которых инновационный самолет-амфибия доставил почту на один из островов архипелага Шэнгси. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись еще в конце мая текущего года, однако компания объявила о них только сейчас. По итогам тестовый полет был признан успешным.

Отметим, что в состав Китая входит множество островных территорий, на которых живут люди и связь которых с материковой частью затруднена. Использование беспилотников позволит частично наладить регулярную связь с такими островами.

Испытания беспилотника U650 состоялись 29 мая 2019 года. Во время проверки аппарат с грузом массой 200 килограммов совершил перелет из Шанхая на один из островов Шэнгси. В воздухе беспилотник провел 52 минуты. Для сравнения, сегодня на Шэнгси почта доставляется на катере, время которого в пути составляет не менее трех часов.

Напоследок уточним, что U650 создан на базе испанского сверхлегкого самолета-амфибии Colyaer Freedom S100. Аппарат, имеющий размах крыла 12,4 метра, способен выполнять полеты на скорости до 170 км/ч на расстояние до 2000 км, неся на борту полезную нагрузку массой до 250 кг. Беспилотник, который также можно использовать для разведки, управляется с наземной станции.

В ближайшие месяцы планируется провести еще несколько подобных испытаний автономного самолета-амфибии.

Источник: N+1

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