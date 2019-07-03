China Post доставила почту на один из островов архипелага Шэнгси при помощи беспилотного гидросамолета

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Китайская компания UVS Intelligence System совместно с государственной почтовой службой China Post провела испытания беспилотного гидросамолета U650, в рамках которых инновационный самолет-амфибия доставил почту на один из островов архипелага Шэнгси. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись еще в конце мая текущего года, однако компания объявила о них только сейчас. По итогам тестовый полет был признан успешным.

Отметим, что в состав Китая входит множество островных территорий, на которых живут люди и связь которых с материковой частью затруднена. Использование беспилотников позволит частично наладить регулярную связь с такими островами.

Испытания беспилотника U650 состоялись 29 мая 2019 года. Во время проверки аппарат с грузом массой 200 килограммов совершил перелет из Шанхая на один из островов Шэнгси. В воздухе беспилотник провел 52 минуты. Для сравнения, сегодня на Шэнгси почта доставляется на катере, время которого в пути составляет не менее трех часов.

Напоследок уточним, что U650 создан на базе испанского сверхлегкого самолета-амфибии Colyaer Freedom S100. Аппарат, имеющий размах крыла 12,4 метра, способен выполнять полеты на скорости до 170 км/ч на расстояние до 2000 км, неся на борту полезную нагрузку массой до 250 кг. Беспилотник, который также можно использовать для разведки, управляется с наземной станции.

В ближайшие месяцы планируется провести еще несколько подобных испытаний автономного самолета-амфибии.

Источник: N+1