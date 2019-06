DeepNude — новое ПО Deepfake, которое с помощью нейросети «раздевает» догола девушек на фото [Обновлено: Авторы объявили о закрытии проекта]

Последнее время в мире все острее становится проблема использования искусственного интеллекта в целях дезинформации. Один из самых ярких примеров негативного проявления прогресса в этой области — новая категория фальсификаций под названием Deepfake [от сочетания терминов «deep learning» («глубокое обучение») и «fake» («подделка»)]. «Дипфейки» стали особенно известны из-за порно, в котором лица актеров с помощью нейросетей заменяли на лица знаменитостей, но с каждым днем эта сомнительная технология находит все новые применения. Вот и сейчас стало известно об очередном расширении горизонтов. Новое дипфейковое ПО с говорящим названием DeepNude при помощи нейросетей убирает одежду с фотографий и в некоторых случаях позволяет создавать весьма реалистичные обнаженные снимки представительниц прекрасного пола.

Обновлено: Буквально только что создатели через твиттер объявили о закрытии проекта. В соответствующем сообщении они пишут, что создавали ПО смеха ради и не ожидали, что оно станет вирусным и наделает столько шума. Авторы отмечают, что ситуация вышла из-под контроля и поэтому они решили все свернуть. Якобы мир пока не готов к таким технологиям. Что же, в чем-то они правы, хотя больше похоже на то, что они попросту испугались возможных последствий.

В числе первых на разработку обратили внимания издания Motherboard и Vice. Программа вышла 23 июня и пока доступна для Windows и Linux. Создатель DeepNude, если верить данным из профиля в соцсети Twitter, живет в Эстонии. Несколько часов назад сайт DeepNude ушел в офлайн из-за слишком большого наплыва посетителей, желающих испытать разработку. Но разработчики уже работают над решением проблем и обещают восстановить работу сервиса в течение нескольких дней.

Hi! DeepNude is offline. Why? Because we did not expect these visits and our servers need reinforcement. We are a small team. We need to fix some bugs and catch our breath. We are working to make DeepNude stable and working. We will be back online soon in a few days.

— deepnudeapp (@deepnudeapp) June 27, 2019