Долгожданная игра Хидэо Кодзимы «Death Stranding» выйдет 8 ноября 2019 года, опубликован финальный трейлер и детали предзаказа

Хидэо Кодзима наконец объявил дату выхода долгожданной игры Death Stranding и показал новый трейлер проекта. Впервые анонсированный еще в 2016 году проект выйдет эксклюзивно на консоли PS4 уже 8 ноября 2019 года.

Хидэо Кодзима следующим образом прокомментировал 9-минутный трейлер, который уже собрал почти 4 млн просмотров:

«Люди возвели «стены» и привыкли жить в изоляции. Death Stranding – это совершенно новый тип экшена, где цель игрока – объединить изолированные города и разрозненное общество. Она создана так, что все элементы, включая сюжет и игровой процесс, связаны темой «Петли».

Играя за Сэма Портера Бриджеса, вы должны попытаться преодолеть разногласия в обществе и создать новые связи, так называемые «Петли», с другими игроками по всему миру. Надеюсь, что эта игра поможет вам понять важность связей с другими людьми».