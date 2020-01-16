Джефф Безос: «21-й век будет веком самой большой демократии мира — Индии»

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Основатель Amazon Джефф Безос приехал в Индию и во время общения с журналистами в Нью-Дели пообещал вложить $1 млрд в индийские компании для «цифровизации мелкого и среднего бизнеса». Цель инициативы — ускорить развитие местного рынка, чтобы к 2025 году Amazon могла экспортировать товаров из Индии на $10 млрд, утверждает он.

«Хочу сделать для вас предсказание. Предсказываю, что 21-й век будет индийским веком», — заявил миллиардер.

В дополнение к этому Безос указал, что, по его мнению, для 21-го века важнейшим альянсом станет альянс между США и Индией — «самой старой и самой большой демократиями мира».

Как отмечает Business Insider, верят американскому предпринимателю далеко не все: его визит проходит на фоне многотысячных протестов. Активисты, вышедшие на улицы по прибытию миллиардера, утверждают, что Amazon душит мелкий бизнес, вынуждая выставлять минимально возможные цены и лишая ресурсов на развитие.

При этом протесты — не единственное, с чем приходится сталкиваться компании Джеффа Безоса в Индии. В прошлом году местное правительство приняло закон о справедливой интернет-конкуренции, который запретил Amazon и его местному аналогу Flipkart (которым владеет Walmart), крупнейшим представителям онлайн-коммерции, работающим на территории Индии, заключать с продавцами соглашения об эксклюзивных продажах, а также продавать на своих платформах товары, произведенные дочерними предприятиями, цены на которые, как правило, были ниже среднерыночных. Эффект, правда, вышел обратным: как только закон вступил в силу, из онлайн-каталогов пропали тысячи индийских продуктов.

Помимо этого, антимонопольное ведомство Индии в настоящее время расследует обвинения в адрес Amazon и Flipkart о нечестной конкуренции: компании обвиняются в том, что они якобы предоставляли на своих платформах определенные преференции дочерним фирмам, например, делали их позиции более заметными в результатах поиска.

Ряд объединений местного бизнеса заявили, что они приветствуют ограничения, вводимые индийскими регуляторами в отношении интернет-гигантов.

«Потворствуя всевозможным злоупотреблениям, Amazon и Flipkart планомерно разрушали местный рынок электронной коммерции и розничной торговли. Их автократическая бизнес-модель привела к закрытию тысяч магазинов», — отметили в комментарии для CNN в Конфедерации индийских торговцев CAIT.

Напоследок отметим, что в Индии онлайн-продажи Amazon и Flipkart почти одинаковы: по данным компании Forrester, Flipkart контролирует 31,9% рынка, а Amazon — 31,2%.

Источник: hightech.plus