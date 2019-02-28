Джефф Безос: «Колонизировать Марс — нецелесообразно»

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В будущем человечество построит множество поселений за пределами Земли — но не Марсе, поскольку жить на Красной планете нецелесообразно, считает глава Amazon и основатель Blue Origin Джефф Безос. По словам предпринимателя, конечная цель его космической кампании — упростить процесс освоения космоса. В первую очередь, считает Безос, человечеству нужно вывести за пределы Земли тяжелую промышленность и электростанции.

«Люди хотят отправиться в космос, чтобы защитить планету», — говорит он.

Миллиардер подчеркивает, что вечно потреблять земные ресурсы нельзя — по мере роста населения человечеству придется столкнуться с нежелательными ограничениями. Избежать их можно за счет освоения дальнего космоса: если переместить добычу полезных ископаемых, производство электроэнергии и тяжелую промышленность в космическое пространство, население можно наращивать практически неограниченными темпами, утверждает Безос. По его оценке, Солнечная система способна вместить в себя минимум 1 трлн человек.

«Земля — жемчужина Солнечной системы. Зачем заниматься здесь тяжелой промышленностью? Это нонсенс», — указывает Безос.

«Я считаю, что в конечном итоге наша планета должна стать жилой зоной, центром обучения и, максимум, базой для легкой промышленности», — добавляет он.

При этом Марс самый богатый человек на Земле не признает потенциальным местом жительства:

«Тем, кто хочет переехать на Марс, я советую пожить год на вершине Эвереста», — отметил он, намекая на Илона Маска.

Глава Amazon считает, что другие планеты в принципе не стоит рассматривать как пространство для проживания. Поселения нужно создавать неподалеку от Земли, например, на орбитах.

«Наша планета — лучшая из всех, это самое идеальное место в Солнечной системе. Покидать его навсегда нецелесообразно», — уверяет предприниматель.

Главная задача Blue Origin на ближайшие годы — это построение инфраструктуры и демократизация запусков. Безос говорит, что многоразовые ракеты на сегодняшний день недостаточно эффективны, поскольку после каждого полета аппараты приходится тщательно инспектировать. Миллиардер приводит в пример Boeing 767:

«Представьте, что самолет пришлось бы прогонять через рентген после каждого полета, а также разбирать и собирать заново. В этом случае полеты вряд ли стоили бы дешево».