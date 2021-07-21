Джеймс Ван снял очередной хоррор Malignant / «Злое» с Аннабель Уоллис в главной роли [трейлер]

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Джеймс Ван всегда считался мастером хорроров (франшизы Пила, Заклятие, Астрал и т.д.), однако работа над блокбастерами «Форсаж 7» и «Аквамен» могла заставить подумать, что режиссер отказался от своих основ и перешел в высшую лигу крупнобюджетных боевиков. Новый хоррор Malignant / «Злое» явно доказывает что это не так, демонстрируя любовь Вана к жанру фильмов ужасов.

По сюжету главную героиню преследуют кошмарные сны со зверскими убийствами. Однако внезапно оказывается, что это не сны, а жестокая реальность, связанная с неким мистическим существом…

В главной роли снялась Аннабель Уоллис, известная по сериалу «Острые козырьки», компанию ей составили Джейк Абель, Джордж Янг, Мэдди Хэссон, Мишоль Бриана Уайт, Жаклин Маккензи, Маккенна Грейс и Ингрид Бису.

Премьера фильма Malignant / «Злое» от студии Warner Bros. Pictures состоится 10 сентября 2021 года.

Источник: Warner Bros. Pictures