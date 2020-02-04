Джим Крамер: «Инвестиционные фонды вскоре начнут массово выводить свои деньги из бизнеса, завязанного на ископаемом топливе»

Джим Крамер, бывший биржевой маклер и управляющий хедж-фондом, автор финансовых бестселлеров и телепрограммы «Безумные деньги», объявил нефть и уголь «бесперспективными».

Категорическое заявление касательно будущего бизнеса на ископаемом топливе Крамер сделал в интервью телепрограмме Squawk Box, пишет Electrek.

«Я завязал с ископаемым топливом. С ними, [нефтью и углем], покончено. Им пришел конец. В этом секторе начинают глобально происходить дивестиции. Инвесткомпании — в частности, крупные пенсионные фонды — говорят, что они больше не собираются владеть этими предприятиями. И не важно, насколько эти предприятия успешны.

Мир изменился. Появились новые управляющие, которые больше не смотрят на выгоды в первую очередь. Посмотрите на BP. Она имеет хороший доход, очень хороший. Посмотрите на Chevron, который выкупает акции на $5 млрд. Эти компании приносят хорошие дивиденды, их финансовые показатели сегодня гораздо выше, чем даже четыре года назад. Но до них уже никому нет дела, мир от них буквально отворачивается.

Все это связано с новыми инвест-менеджерами, которые, откровенно говоря, просто хотят понравиться молодым людям, которые верят, что компании по добыче ископаемого топлива в принципе не могут быть экологичными. И как бы сейчас Майк Вирт, [глава Chevron], не лез из кожи вон, но его компания производит ископаемое топливо, а это значит, что он не сможет ничего поделать. Я знаю, что это прозвучит несколько парадоксально, но вся индустрия ископаемого топлива сейчас в предсмертной фазе», — отметил инвестор.