EA представила обновленный гоночный симулятор Need for Speed Hot Pursuit Remastered, он выйдет 6 ноября на ПК и консолях [трейлер, скриншоты]

В честь десятилетия оригинальной игры Need for Speed Hot Pursuit в Electronic Arts решили выпустить ремастер данного проекта Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Сразу после выхода Need for Speed Hot Pursuit Remastered игроки получат все основные DLC, включая SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack и Porsche Unleashed Pack, а также 6 дополнительных часов игрового процесса и более 30 испытаний.

В игре будет традиционная одиночная карьера, где игрок сможете перевоплотиться как в полицейского (режим Погоня), так и в гонщика (режим Побег). Благодаря поддержке кроссплатформенного многопользовательского режима и фирменной системе Autolog, игроки смогут отмечаться на Speedwall своих друзей вне зависимости от того, на какой платформе они играют. Именно это момент обыгрывается в релизном трейлере:

Напомним, что оригинальную игру создали известные в мире автоигр Criterion Games, а вот над ремастером работала студия Stellar Entertainment Limited (они же оптимизировали Burnout Paradise Remastered), которая улучшила визуальную и техническую составляющие игры для корректной работы на современных устройствах.

К примеру, версия Nintendo Switch работает с разрешением 1080p и 30 кадров в секунду в режиме стыковки с док-станцией (720p и 30 кадров в секунду без него), в игре для Nintendo Switch представлены модели с высоким разрешением, больше предметов и преград, лучшая прорисовка объектов на большом расстоянии, улучшенные тени и видеоролики в лучшем качестве.

Если позволяют технические характеристики ПК, игра может поддерживать разрешение 4K и 60 кадров в секунду. Также игроки смогут выбирать между 4K и 30 кадрами в секунду или 1080p и 60 кадрами в секунду на PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Базовые версии PlayStation 4 и Xbox One поддерживают разрешение 1080p и 30 кадров в секунду.

Кроме перечисленных улучшений для Nintendo Switch, в версиях игры для PlayStation 4, Xbox One и ПК будет обновленный интерфейс и система частиц, отражения и текстуры более высокого качества, а также более качественное сглаживание.

Игра выйдет на Playstation 4, Xbox One и ПК 6 ноября 2020 года, а на Nintendo Switch — 13 ноября 2020 года, в данный момент открыты предзаказы (в Steam игра обойдется в 799 грн).

