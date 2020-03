Экшен-стратегия с элементами ролевой игры Kingdom Under Fire: The Crusaders вышла на PC — спустя 16 лет после релиза на первом Xbox

Издательство Blueside выпустило в Steam стратегический ролевой боевик Kingdom Under Fire: The Crusaders, который вышел на первом Xbox в далеком 2004 году.

По утверждению авторов, игра получила обновленную схему управления с геймпада, а также поддержку клавиатуры и мыши (играть при этом советуют с помощью первого). Вдобавок тайтл обзавелся поддержкой широкоформатных мониторов и современных HD-разрешений, улучшенной графикой и перезаписанным саундтреком. Геймплейная составляющая изменений не претерпела.

Отметим, что Kingdom Under Fire: The Crusaders была разработана корейской студией Phantagram. Проект представляет собой сиквел выпущенной на PC RTS Kingdom Under Fire: A War of Heroes 2001 года. В отличие от своей предшественницы, The Crusaders может похвастаться наличием элементов не только стратегии в реальном времени, но также hack’n’slash экшена от третьего лица и RPG. Сюжет игры рассказывает о противостоянии людей с орками, ограми и эльфами. Сыграть можно как за одну сторону, так и за другую.

Сравнение графики оригинальной Xbox-версии Kingdom Under Fire: The Crusaders и PC-издания игры



Планирование сражений происходит на глобальной карте, где можно распределить ресурсы, пополнить армию различными классами войск (от обычной пехоты, лучников и кавалерии до артиллерии, юнитов поддержки и воздушных единиц) и разбить ее на отряды, прокачать своих подопечных и их снаряжение, а также выучить новые заклинания. Во время самих боев игрок берет под контроль выбранного полководца и лично крушит врагов вместе со своими солдатами, при необходимости обращаясь к тактической мини-карте, позволяющей отдавать приказы войскам в ходе битв. При этим на исход баталий влияют как успешность кромсания вражины подконтрольным игроку героем и правильность расстановки войск и выбора их классов, так и умение обращать в свою пользу особенности местности и в нужные моменты времени применять те или иные заклинания.

Любопытно, что в 2005 году The Crusaders получила приквел в лице Heroes, выпущенный также только для оригинальной Xbox, а в ноябре 2019-го на PC вышла Kingdom Under Fire II, включающая помимо одиночной кампании мультиплеерный режим с MMO-элементами. При этом последняя была анонсирована еще в 2008-м, но разработка шла медленно и с проблемами — в частности, была отменена версия для PS4.

Источник: DTF