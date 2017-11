Electronic Arts опубликовала релизный трейлер Need for Speed Payback и открыла доступ к пробной версии в сервисах EA/Origin Access

Сегодня, 2 ноября 2017 года, подписчики сервисов EA Access и Origin Access получили возможность опробовать гоночную аркаду Need for Speed Payback раньше остальных игроков. В честь этого события Electronic Arts опубликовала релизный трейлер с упором на сюжетную составляющую игры.

В данной версии игроки смогут пройти две первые главы игры, включая задание «Ограбление на шоссе», смогут начать заполнять гараж машинами и кастомизировать их, а также получить доступ к сетевым Speedlist.

Так как это пробная версия, а не демо-версия, то весь прогресс прохождения, включая уровни репутации, деньги, машины, модификации и достижения, полностью перенесется в купленную полную розничную или цифровую версию. В рамках предложения доступно до десяти часов игры.

Напомним, что полноценный релиз игры Need for Speed Payback на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК (через Origin) произойдет 10 ноября 2017 года, а после пробного доступа для подписчиков сервисов EA Access на Xbox One и Origin Access 7 ноября его откроют и игрокам, заказавшим Deluxe-версию.

Источник: Electronic Arts