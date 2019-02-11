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Электронный проездной в Аргентине отныне можно пополнять биткоинами
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Электронный проездной в Аргентине отныне можно пополнять биткоинами

Электронный проездной в Аргентине отныне можно пополнять биткоинами

Аргентинскую общенациональную бесконтактную карточку SUBE, используемую для оплаты проезда в общественном транспорте по модели предоплаты, отныне можно пополнять биткоинами. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза оператора Alto Viaje, занимающегося изготовлением смарт-проездных, и финтех-компании Bitex.

«Мы убеждены, что этот проект имеет большое значение, поскольку приближает к обычным людям такую революционную технологию, как биткоин, и демонстрирует еще один вариант ее повседневного применения», — заявил руководитель Bitex Мануэль Бодруме.

Согласно сайту правительства Аргентины, карточку SUBE можно использовать по всей стране – в автобусах, поездах, метро и даже на общественных моторных лодках. Помимо платформы Bitex, пополнение электронного проездного осуществляется также посредством сервиса PayPal и при помощи специальных терминалов, расположенных на станциях метро, в национальных лотерейных магазинах и в других общественных пространствах.

По мнению экспертов, жители страны, вероятно, одобрят нововведение. Сейчас Аргентина находится в состоянии финансового кризиса, поэтому граждане массово обращаются к цифровым валютам, чтобы сберечь свои накопления. Об этом, среди прочего, свидетельствует растущее число терминалов по продаже криптовалюты.

В перспективе аргентинские власти намерены реализовать возможность оплачивать биткоинами коммунальные услуги и налоги.

Источники: hightech.plus, CoinSpot

  • Обеспечением работы системы SUBE занимается аргентинская компания Nation Servicios S.A., дочернее предприятие Национального банка Аргентины.
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