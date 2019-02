Электронный проездной в Аргентине отныне можно пополнять биткоинами

Аргентинскую общенациональную бесконтактную карточку SUBE, используемую для оплаты проезда в общественном транспорте по модели предоплаты, отныне можно пополнять биткоинами. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза оператора Alto Viaje, занимающегося изготовлением смарт-проездных, и финтех-компании Bitex.

Согласно сайту правительства Аргентины, карточку SUBE можно использовать по всей стране – в автобусах, поездах, метро и даже на общественных моторных лодках. Помимо платформы Bitex, пополнение электронного проездного осуществляется также посредством сервиса PayPal и при помощи специальных терминалов, расположенных на станциях метро, в национальных лотерейных магазинах и в других общественных пространствах.

По мнению экспертов, жители страны, вероятно, одобрят нововведение. Сейчас Аргентина находится в состоянии финансового кризиса, поэтому граждане массово обращаются к цифровым валютам, чтобы сберечь свои накопления. Об этом, среди прочего, свидетельствует растущее число терминалов по продаже криптовалюты.

Less reported but still as amazing is the skyrocketing #bitcoin volumes in Argentina which is having its own (albeit less severe) currency crisis. Wonder how a global EM contagion with widespread currency debasement will affect bitcoin usage in other countries? India? Brazil? pic.twitter.com/OGyAeaAnL9

— Alexander Tapscott (@alextapscott) September 14, 2018