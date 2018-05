Epic Games обеспечит призовой фонд в $100 млн в первом сезоне киберспортивного чемпионата по Fortnite

Компания Epic Games всерьез собирается продвигать собственную «королевскую битву» Fortnite в качестве официальной киберспортивной дисциплины. И делает это самым правильным способом — привлекая профессиональных игроков солидными денежными призами.

В официальном блоге компании появилось сообщение, в котором Epic Games пообещала выделить в призовой фонд $100 млн только на первый сезон киберспортивных соревнований, который пройдет в 2018-2019 годах. Разработчики пообещали поддерживать киберспортивную составляющую игры, но при этом охватить как можно больше игроков и сделать так, чтобы турниры приносили радости не только участникам, но и зрителям.

Grab your gear, drop in and start training. Epic Games will provide $100,000,000 to fund prize pools for Fortnite competitions.https://t.co/ZcBe9fZD0S

