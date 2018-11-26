ESA показало на фотографиях дихотомию полушарий Марса

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографии, сделанные в феврале 2018 года автоматической межпланетной станцией Mars Express. На них изображена область Красной планеты под названием Nili Fossae.

Показанная территория интересна тем, что на ней проходит граница между двумя отличающимися полушариями Марса. Этот феномен называют дихотомией полушарий. Большая часть Северного полушария и около трети всей поверхности планеты лежит на три-шесть километров ниже, чем оставшиеся две трети.

Кроме того, северные низменные районы обладают малым количеством кратеров, они плоские и гладкие, что косвенно говорит о длительном обновлении поверхности, в то время как Южное полушарие изрыто кратерами, которые могли появиться вследствие последней метеоритной бомбардировки и вулканической активности.

Район Nili Fossae располагается как раз на границе этих двух областей и представляет собой скопление грабенов — участков коры, опущенных относительно окружающей плоскости по крутым тектоническим разломам.

На фотографии выше видно, что нижняя (южная) часть представляет собой скалистые плато, а верхняя (северная) состоит из небольших холмов и камней. Эти участки разделены эрозионными каналами.

Специалисты ESA предполагают, что граница образовалась в результате перемещения пород сотни миллионов лет назад под воздействием потоков воды. Эту гипотезу подтверждают данные спектрометра Mars Express, который заметил глиняные отложения в этом регионе. Однако не только вода влияла на рельеф, но и ветры. В качестве доказательств сотрудники ESA указывают на темные пятна на нижней фотографии — скопления вулканического пепла, которые мог принести сюда только ветер.

Источник: Naked Science