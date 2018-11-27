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«Есть некое объяснение всей этой вселенной, то, что вы называете богом». Самое интересное из интервью Илона Маска для проекта Axios on HBO
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«Есть некое объяснение всей этой вселенной, то, что вы называете богом». Самое интересное из интервью Илона Маска для проекта Axios on HBO

«Есть некое объяснение всей этой вселенной, то, что вы называете богом». Самое интересное из интервью Илона Маска для проекта Axios on HBO

В минувшее воскресенье вышло заключительное, четвертое интервью документального цикла Axios on HBO с главой компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В этом интервью миллиардер рассказал много чего интересного, помимо оценки вероятности своего переезда на Марс. В частности, затронул любимую тему ИИ и рисков, которые он несет, снова порассуждал о возможной кибернетической эволюции человечества и даже вспомнил бога. Источник выбрал главное из видеозаписи разговора.

Об искусственном интеллекте и проблемах людей

Искусственный интеллект обойдёт по возможностям людей, это очевидно. Сейчас мы — как дети в песочнице, не обращаем на это внимания. Больше беспокоимся о том, кто кого и как назвал, чем о том, что ИИ уничтожит человечество. Это безумие.

Человечество не эволюционирует и в целом не думает о глобальных угрозах. Мы развиваемся в сторону мыслей о вещах, которые находятся недалеко от нас по времени, в сторону рассуждений о других людях и не заботимся о том, что может уничтожить людей.

В прошлом веке у нас появилось ядерное оружие, которое теоретически может уничтожить человечество. У нас есть ИИ, который может нести угрозу человечеству, мы столкнулись с глобальным потеплением.

ИИ не обязательно уничтожит человечество, но люди могут пойти по стопам приматов — их могут вытеснить в отдельные «загоны» на Земле. Когда homo sapiens стали умнее других приматов, то поступили так с другими сородичами.

Сейчас, например, обезьян осталось не так много, многие из них попадают в клетки в зоопарках. Даже джунгли сейчас сильно ограничены, это своеобразные клетки. Вы понимаете, это один из вариантов того, что может произойти с нами.

О плохих роботах, которые можно создать уже сегодня

Вы можете построить рой дронов-убийц, причём за небольшие деньги. Нужно просто взять чип для распознавания лиц, который уже сейчас есть в телефонах, и установить небольшой заряд взрывчатки, а потом запустить этот рой в здание. Они обыщут помещение, а когда найдут нужного человека, просто полетят к нему и взорвутся. Это то, что можно сделать прямо сейчас. Никаких особых технологий.

[Технологии могут] влиять на движение общества, на выборы. Можно делать сообщение более точным, потом смотреть на отзывы и менять это сообщение за миллисекунды, адаптировать его для нужных людей. Для этого могут использоваться аккаунты в соцсетях, которые выглядят как живые люди. И как вы поймёте, что они не настоящие?

По словам предпринимателя, главная проблема в том, что регулирование не поспевает за отраслью.

Регулирование сейчас развивается слишком медленно и линейно. А уровень угрозы растёт по экспоненте. Если вы реагируете линейно на экспонентно растущую угрозу, скорее всего, она победит. В этом и проблема.

Концепция человека-машины как возможный способ предотвратить многие проблемы

Если помните, у Маска есть компания Neuralink. Об этом предприятии, разрабатывающем технологии для подключения человеческого мозга к компьютеру, мы давно ничего не писали. Но еще в прошлом году предприниматель рисовал картину будущего, в котором слияние с машинами является следующим логическим этапом развития человечества. Судя по всему, Маск остается верен этим убеждениям — чтобы победить машины, людям нужно самим получить возможности машин

Мы делаем это для того, чтобы сделать ИИ доступным для всех, чтобы его не могли монопольно контролировать правительства и большие корпорации. Это будет «переходник» между электронами и нейронами — чип и немного проводов, которые будут имплантированы в череп.

Грубо говоря, все смогут стать суперумными. Я думаю, что это можно сделать примерно в течение десяти лет.

По большому счёту, у вас уже есть такое дополнение, и сейчас оно выглядит как мобильный телефон, компьютер, часы. Эти устройства — уже часть вас самих и вашего разума.

О «клинической смерти» Tesla

Когда мы настраивали производство Model 3, Tesla несколько раз столкнулась с угрозой смерти. Деньги уходили из компании рекой, и если бы мы не решили некоторые проблемы очень быстро, мы бы закрылись. И было дико сложно их решить.

Я думаю, в какие-то моменты Tesla находилась на расстоянии нескольких недель от закрытия. Иногда я был там по семь дней в неделю, спал на фабрике.

Проводить столько времени на работе — очень плохо и очень больно. Это удар и по разуму, и по сердцу. Никому бы такого не пожелал. Но я знал, что если не буду это делать, Tesla умрёт.

В части разговора, которая не попала в итоговый материал, Маск добавил, что находился на заводе не просто для наблюдения за процессом.

Я был на покраске, на сборке кузовов, на финальной проверке машин. Лично переделал линию по производству аккумуляторов и руководил ею три недели. Довольно сложно.

Мне кажется, многие не понимают, что я работаю в том числе как главный инженер. Я действительно руковожу разработкой ракет, проектированием и выпуском машин. 90% времени в моём рабочем дне уходит на проектирование и инженерные работы.

О вере в бога

Я думаю, что есть какое-то объяснение всей этой вселенной. То, что вы называете богом.

Источник: VC

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