Европейское космическое агентство изучит возможность добычи полезных ископаемых, а также воды и кислорода из лунного реголита
Как известно, поверхность Луны покрыта реголитом — сыпучим грунтом, толщина слоя которого составляет минимум 3,6 метра. «Лунная пыль» содержит частицы различных веществ, минералов и соединений, например, оксид железа. Существует предположение, что из реголита можно извлечь кислород, воду, топливо и другие полезные ресурсы.
Проверкой этой гипотезы намерено заняться Европейское космическое агентство (ESA). Прогнозируется, что в случае ее подтверждения возможность постоянного присутствия людей на Луне перестанет быть научной фантастикой.
«Получение воды и кислорода из реголита даст возможность лунному поселению самостоятельно обеспечивать себя ресурсами», — поясняют исследователи.
Добыча же полезных ископаемых из лунного грунта позволит «производить топливо для космических разведывательных миссий» на далекие дистанции и использовать Луну в качестве перевалочного пункта.
Как сообщает Telegraph, в рамках подготовки миссии по исследованию свойств лунного реголита ESA уже подписало соглашение о сотрудничестве с ArianeGroup — предприятием, основанным европейской аэрокосмической компанией Airbus и французской группой Safran. Предполагается, что аппараты на Луну будет доставлять ракета-носитель Arian-6.
Также к проекту по добыче ресурсов присоединится немецкий стартап PTScientists. Он спроектирует и построит аппарат для исследования поверхности Луны. Еще один партнер ESA — бельгийская Space Applications Services — предоставит системы управления и коммуникаций, необходимые для проведения миссии.
«Этот «инновационный и стопроцентно европейский консорциум» должен обеспечить все фазы работы миссии: от запуска с Земли и посадки на Луну до управления из центра ESA работами по организации на поверхности естественного спутника добычи ресурсов», — пишет RFI.
При этом отправлять астронавтов на Луну европейцы в ближайшей перспективе не планируют — все операции пройдут в беспилотном режиме, а работать с грунтом будут роботы.
Руководство Европейского космического агентства подчеркивает, что исследования на поверхности Луны «вписываются в десятилетний глобальный план ESA по выдвижению Европы на уровень мировых лидеров в области исследования космоса».
Напоследок отметим, что согласно замыслам ESA, первый европейский аппарат для исследования полезных свойств реголита отправится на Луну «до 2025 года».
Источники: DailyMail, hightech.plus