Европейское космическое агентство изучит возможность добычи полезных ископаемых, а также воды и кислорода из лунного реголита

Как известно, поверхность Луны покрыта реголитом — сыпучим грунтом, толщина слоя которого составляет минимум 3,6 метра. «Лунная пыль» содержит частицы различных веществ, минералов и соединений, например, оксид железа. Существует предположение, что из реголита можно извлечь кислород, воду, топливо и другие полезные ресурсы.

Проверкой этой гипотезы намерено заняться Европейское космическое агентство (ESA). Прогнозируется, что в случае ее подтверждения возможность постоянного присутствия людей на Луне перестанет быть научной фантастикой.

«Получение воды и кислорода из реголита даст возможность лунному поселению самостоятельно обеспечивать себя ресурсами», — поясняют исследователи.

Добыча же полезных ископаемых из лунного грунта позволит «производить топливо для космических разведывательных миссий» на далекие дистанции и использовать Луну в качестве перевалочного пункта.